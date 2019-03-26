26.86 / 27.12 30.35 / 30.79
Киев: +6
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество

Превратимся в "ДНР"-"ЛНР": Забужко выступила с важным обращением к украинцам

17:05 26 марта 2019 936
Оксана Забужко
Инф. «ФАКТОВ»

Известная украинская писательница Оксана Забужко предостерегла украинцев от голосования «назло» и «по приколу». По его мнению, такой шаг может обрушить страну в пропасть и это произойдет под слоганом «Не знаю, кто там виноват в войне, знаю только, что жить я стал хуже». Именно так свою гражданскую позицию объяснил сторонник кандидата «Зе».

«На мое „Вы хоть понимаете, что могли до сих пор вообще не жить?!“ отмахнулся: „Ой, да кому мы нужны!“ — тут уже я остолбенела, потому что поняла, что говорить что-либо нет смысла», — написала Забужко.

Она считает, что благодаря таким вот избирателям перед Украиной встала реальная перспектива (в случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Юлии Тимошенко) до конца года оказаться на месте сегодняшних ЛДНР — «с КПП, продвинутым на запад, аж до Чопа».

Напомним, в интервью «ФАКТАМ» Оксана Забужко заявила, что власть всегда такая, какой ей позволяет быть общество, однако назвала Майдан «очень крайним средством», сравнимым по мощности с Чернобылем.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...

Киев
+6

Ветер: 4 м/с  С-З
Давление: 744 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины