Превратимся в "ДНР"-"ЛНР": Забужко выступила с важным обращением к украинцам

Общество

Известная украинская писательница Оксана Забужко предостерегла украинцев от голосования «назло» и «по приколу». По его мнению, такой шаг может обрушить страну в пропасть и это произойдет под слоганом «Не знаю, кто там виноват в войне, знаю только, что жить я стал хуже». Именно так свою гражданскую позицию объяснил сторонник кандидата «Зе».

«На мое „Вы хоть понимаете, что могли до сих пор вообще не жить?!“ отмахнулся: „Ой, да кому мы нужны!“ — тут уже я остолбенела, потому что поняла, что говорить что-либо нет смысла», — написала Забужко.

Она считает, что благодаря таким вот избирателям перед Украиной встала реальная перспектива (в случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Юлии Тимошенко) до конца года оказаться на месте сегодняшних ЛДНР — «с КПП, продвинутым на запад, аж до Чопа».

Напомним, в интервью «ФАКТАМ» Оксана Забужко заявила, что власть всегда такая, какой ей позволяет быть общество, однако назвала Майдан «очень крайним средством», сравнимым по мощности с Чернобылем.

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