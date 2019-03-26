- 18:21 Финалистка «Зважених та щасливих» впервые стала мамой
- 18:19 Известный поэт Игорь Губерман прочтет в Киеве свои новые произведения
- 18:13 "По земле прокатилась война": музыканты из Авдеевки создали трогательный клип
- 18:11 Стало известно, где россияне содержат украинского активиста Балуха
- 18:04 Пропагандиста Вышинского оставили под стражей до 24 мая
- 17:52 Путин фактически добился признания Крыма территорией России: в США сделали тревожное заявление
- 17:52 Украинская «молодежка» стала победителем Antalya Cup
- 17:40 За неделю корь унесла жизни четырех украинцев
- 17:32 Полетели: из Полтавы в Шарм-эль-Шейх отправился первый чартер
- 17:10 Потап откровенно рассказал об отношениях с бывшей женой
Путин фактически добился признания Крыма территорией России: в США сделали тревожное заявление
Своими действиями в Крыму и на Азове Путин добивается своих стратегических целей. И чем дальше Запад будет медлить с адекватным ответом Кремлю, тем дальше будет заходить Россия в своей гибридной войне. Об этом в интервью Констанину Эггерту заявил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.
«Это новый момент в этой гибридной войне, который мы называем „война законов“ (lawfare) — когда начинают интерпретировать закон таким образом, чтобы добиться нужного результата. Если Запад не даст отпор сейчас, не будет требовать от России отпустить украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива, то он де-факто признает, что Крым принадлежит России», — цитирует слова генерала Delfi.
По его словам, санкции против чиновников, которые участвовали в принятии решения об атаке украинских катеров и буксира, нельзя считать адекватным ответом Запада России.
Американский военный отмечает, что РФ рассматривает Черное море как плацдарм для всего того, что она делает в Сирии, в других странах Ближнего Востока, в Восточном Средиземноморье. Самый большой флот — Черноморский флот России — дислоцируется в аннексированном Крыму. Оттуда, через Босфор и Дарданеллы ВМФ России может выходить в Средиземное море и дальше, в Атлантику. Поэтому защита Черноморского региона — это стратегическая цель России, считает генерал.
«Я думаю, в том числе, именно поэтому они решили захватить Крым. Кремль смотрит на Запад и видит, что он раздроблен. Россия чувствует, что для нее это шанс добиться своих стратегических целей и посмотреть, как далеко она сможет продвинуться, пока Запад не решится на ответ. Когда я говорю Россия, я имею в виду, конечно, руководство страны, а не российский народ», — уточнил Ходжес.
Напомним, подписанным недавно договором о разделении квот вылова рыбы в Азовском море, который вызвал резонанс в украинском обществе, Украина фактически признала, что Крым — это российская территория.
По мнению советника министра по вопросам временно оккупированных территорий Александра Левченко, никто в мире не собирается воевать с Россией из-за Крыма. При этом на Западе понимают: если Украина падет, Путину будет открыта дорога в Европу,
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...