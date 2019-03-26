Путин фактически добился признания Крыма территорией России: в США сделали тревожное заявление

Украина

Своими действиями в Крыму и на Азове Путин добивается своих стратегических целей. И чем дальше Запад будет медлить с адекватным ответом Кремлю, тем дальше будет заходить Россия в своей гибридной войне. Об этом в интервью Констанину Эггерту заявил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

«Это новый момент в этой гибридной войне, который мы называем „война законов“ (lawfare) — когда начинают интерпретировать закон таким образом, чтобы добиться нужного результата. Если Запад не даст отпор сейчас, не будет требовать от России отпустить украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива, то он де-факто признает, что Крым принадлежит России», — цитирует слова генерала Delfi.

По его словам, санкции против чиновников, которые участвовали в принятии решения об атаке украинских катеров и буксира, нельзя считать адекватным ответом Запада России.

Американский военный отмечает, что РФ рассматривает Черное море как плацдарм для всего того, что она делает в Сирии, в других странах Ближнего Востока, в Восточном Средиземноморье. Самый большой флот — Черноморский флот России — дислоцируется в аннексированном Крыму. Оттуда, через Босфор и Дарданеллы ВМФ России может выходить в Средиземное море и дальше, в Атлантику. Поэтому защита Черноморского региона — это стратегическая цель России, считает генерал.

«Я думаю, в том числе, именно поэтому они решили захватить Крым. Кремль смотрит на Запад и видит, что он раздроблен. Россия чувствует, что для нее это шанс добиться своих стратегических целей и посмотреть, как далеко она сможет продвинуться, пока Запад не решится на ответ. Когда я говорю Россия, я имею в виду, конечно, руководство страны, а не российский народ», — уточнил Ходжес.

Напомним, подписанным недавно договором о разделении квот вылова рыбы в Азовском море, который вызвал резонанс в украинском обществе, Украина фактически признала, что Крым — это российская территория.

По мнению советника министра по вопросам временно оккупированных территорий Александра Левченко, никто в мире не собирается воевать с Россией из-за Крыма. При этом на Западе понимают: если Украина падет, Путину будет открыта дорога в Европу,

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter