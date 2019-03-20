Украина фактически признала Крым территорией России: что произошло

Украина

Подписанный недавно договор о разделении квот вылова рыбы в Азовском море, который вызвал резонанс в украинском обществе, Россия будет выполнять только до того момента, пока ей это будет выгодно. Но главная опасность этого договора в том, что Украина фактически признала таким образом, что Крым — это российская территория. Такое мнение высказал в интервью «ФАКТАМ» доктор юридических наук, профессор Борис Бабин.

«Распределили квоты на вылов рыбы для украинской и российской сторон… Как вы думаете, под чьими флагами в Азов выйдут крымские рыбаки? Конечно же, под российскими. Ловить рыбу они тоже будут по российской квоте. Понимаете, что мы подписали? Мы фактически признали таким образом, что Крым — это российская территория. И молчим. И все хорошо», — говорит Бабин.

Он напомнил, что подобный договор Украина и Россия подписывают ежегодно с 1993 года. Наши рыбаки действительно говорят, что такой договор им выгоден. Но он не выгоден государству Украина.

По его словам, система распределения квот имеет совковые корни. Это хорошая почва для коррупционных схем. Есть группа лиц, которые допускаются к рыболовному бизнесу в Украине.

«Пока работает эта схема, они — монополисты. Поэтому, конечно, они, подписывая в очередной раз договор „О разделении квот“, будут говорить, что это хорошо», — добавляет эксперт.

Бабин также приводит контраргумент в отношении того, что имея договор, украинские рыбаки якобы будут защищены по закону. И если они будут ловить рыбу у берегов России, их не будут считать браконьерами и не задержат.

Он напомнил события 2013 года, когда еще не было аннексии Крыма и войны на Донбассе, а россияне расстреляли наших рыбаков в Азовском море.

«У российских пограничников есть план, сколько нужно задержать браконьеров в год. Вроде бы просто для отчетов, для галочки. Но они это делают ежегодно и с большим рвением», — уточнил эксперт.

Как выход эксперт предлагает в качестве посредников привлекать международные региональные организации, а не подписывать договора непосредственно с агрессором.

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