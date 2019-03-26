Украина

Дело Савченко и Рубана поставили на паузу: что произошло

Коллегия судей Соломенского районного суда Киева удовлетворила ходатайство адвокатов Надежды Савченко и Владимира Рубана об отводе судей. Об этом сообщает «Зеркало недели». Такое решение коллегия приняла на заседании 26 марта.

Теперь дело будет передано в Киевский апелляционный суд, который определит другой суд.

Напомним, 14 февраля Черниговский райсуд удовлетворил заявление адвокатов Савченко об отводе судей и дело было направлено в Черниговский апелляционный суд для определения подсудности.

15 февраля Черниговский апелляционный суд перенаправил вопрос о подсудности дела в Верховный суд, после чего тот передал его в Соломенский районный суд Киева.

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что руководитель «Офицерского корпуса» Владимир Рубан «вслепую» использовал народного депутата Украины Надежду Савченко.

Тем временем сама Савченко призналась, что действительно хотела взорвать Верховную Раду, но не планировала взрывать половину Киева. Об этом она сообщила во время заседания Верховного суда Украины. Также Савченко опровергла мнение, что она является агентом ФСБ.



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