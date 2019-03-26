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Киевлян ждут на продовольственных ярмарках с 27 по 31 марта: адреса
На продуктовых ярмарках, которые в столице традиционно проводятся в знакомых для горожан микрорайонах, можно приобрести продукцию широкого ассортимента — от мясо-молочных продуктов до хлебо-булочных изделий. Поскольку сейчас многие постятся, то на распродажах особенно много овощей, свежих и сухих фруктов, разных круп.
27 марта (среда) продуктовые распродажи проходят:
в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), улице Демиевской, 45−47;
в Дарницком — на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича), проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20, улице П. Вершигоры, 1;
в Печерском — на улице Большая Васильковская (между улицами Тверская и Ковпака);
в Подольском — на проспекте Правды, 5−11, улице Светлицкого, 33;
в Святошинском — на улице Подлесной, 8;
28 марта (четверг) уличная торговля организована по адресам:
в Голосеевском районе — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);
в Дарницком — на улицах Евгения Харченко, 41−47, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечение улиц Чубинского и Пасхалина;
в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Генерала Ватутина, 12а, улице Березняковской, 21−23;
в Печерском — на улице Московской, 2;
в Подольском — на улицах Оболонской, 23−35, Светлицкого, 33;
в Святошинском — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;
в Шевченковском — на улице Багговутовской, 1, проспекте Победы, 50;
29 марта (пятница) на ярмарки приглашают гостей:
в Голосеевском районе— на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;
в Дарницком — на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
в Деснянском — на улице Шолом-Алейхема (в границах улиц Кубанской Украины и Милютенко);
в Днепровском районе — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;
в Печерском — на пересечении улиц Первомайского и Мечникова, переулке Виноградном, 4−6;
в Подольском — на улицах Светлицкого, 33, Полковой, 78;
в Святошинском — на улицах Подлесной, 8, Сельской, 16;
в Соломенском — на улицах Керченской (между улицами Донецкой и Мартиросяна), Козицкого (в границах улиц Ереванской и Уманской);
в Шевченковском районе — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Деревлянской, 16−20, Ружинской, 16−18 (возле сквера), в проезде возле сквера между улицами Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94;
30 марта (суббота) сельхозярмарки пройдут:
в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
в Деснянском — на улицах Лисковской (в границах улиц Милославской и Радунской), М. Цветаевой (в пределах улицы Закревского и проспекта В. Маяковского);
в Днепровском — на бульваре Труда, 1−9;
в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;
в Печерском — на улице Катерины Билокур;
в Подольском — на улице Светлицкого, 33, проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);
в Святошинском — на улице Григоровича-Барского, 7;
в Соломенском — на проспекте Космонавта Комарова, 28 (до улицы Чумака);
в Шевченковском — на улице Богдана Гаврилишина, 1−17 (Ванды Василевской);
31 марта (воскресенье) сельхозраспродажи запланированы:
в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);
в Дарницком — на пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки;
в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
в Печерском — на улице Ивана Кудри (между улицами Иоанна Павла ІІ и Чигорина);
в Подольском — на улице Светлицкого, 33;
в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.
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