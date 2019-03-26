Украина

Порошенко рассказал, почему Украина в 2019 году пройдет «точку невозврата» в СССР

Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что 31 марта будет избран проевропейский президент и сформирован проевропейский парламент, и таким образом, страна пройдет «точку невозврата» в СССР и РФ. Об этом глава государства сказал в эфире телеканала ICTV во вторник.

«Выборы будут свободными, прозрачными, честными, и это даст возможность преодолеть движение вперед и пройти точку невозврата в Советский Союз, Российскую империю. Точка невозврата — это президентские выборы 2019 года и парламентские, потому что эти два события… происходят в Украине в 2019 году — формирование проевропейской коалиции в Раде и выбор проевропейского президента, верховного главнокомандующего, гаранта прав граждан», — заявил Порошенко.

По словам президента, такой выбор позволит «гарантировать принятие необходимых решений, продление реформ и свободного будущего для великой украинской нации».

Порошенко выразил уверенность, что «украинцы не ошибутся».

Напомним, что согласно последним данным опроса, который провел Киевский международный институт социологии в период с 14 по 22 марта, Накануне президентских выборов в Украине самые высокие шансы выйти во второй тур имеют Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг», КМИС и Центра Разумкова. Так, согласно полученным данным, лидером президентского рейтинга является Зеленский, которого готовы поддержать 27,7% среди тех, кто определился с выбором и намерен голосовать 31 марта. Вторую и третью позицию делят Тимошенко — 16,6% и Порошенко — 16,4%. Далее идут Анатолий Гриценко — 9,7%, Юрий Бойко — 8,4%, Олег Ляшко — 5,3%, Александр Вилкул — 4,0%, Игорь Смешко — 3,7%. Опрос фонда Социологической группы «Рейтинг», Центра Разумкова и КМИС проводился 5−14 марта среди 15 000 респондентов. Погрешность выборки составляет 0,8%.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», кандидат в президенты Данилюк предложил поддержать в первом туре Порошенко и Тимошенко.

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