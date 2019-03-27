Украина

Радикалы и кровопролитие: Порошенко рассказал о сценарии Путина по срыву выборов в Украине

Российский лидер Владимир Путин будет делать все возможное, чтобы сорвать выборы в Украине, но у него ничего не получится. Об этом заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV президент Украины Петр Порошенко.

«Он будет делать все возможное, чтобы помешать нашему пути вперед, будет пытаться дестабилизировать внутреннюю ситуацию, организовать движения радикалов, которые сделают все возможное, чтобы сорвать выборы, чтобы на выборах пролилась кровь. Но господин Путин, ничего у вас не выйдет. Мы остановили вас в 2014 году, остановим и сейчас», — отметил глава государства.

При этом президент подчеркнул, что сценарий срыва выборов — это сценарий российский.

«Украинская кровь на выборах — это сценарий российский. Честное волеизъявление граждан и защиту волеизъявления — это сценарий украинский», — уверен Петр Порошенко.

Также глава державы отметил, что состояние готовности наших Вооруженных сил значительно повысит цену, которую придется заплатить агрессору за «возможную авантюру в виде продолжения вторжения на суверенную территорию Украины оккупационных иностранных войск».

«Мы должны обеспечить, и я как Президент гарантирую, что я сделаю все, что от меня зависит для того, чтобы выборы были свободными, отражали волеизъявление граждан. Чтобы выборы были честными. Чтобы выборы вызывали доверие, в первую очередь украинского народа. Выборы были признаны миром», — подчеркнул Петр Порошенко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Петр Порошенко заявил, что его главным соперником на выборах главы украинского государства является хозяин Кремля Владимир Путин. Кроме того, украинский лидер выразил уверенность, что 31 марта будет избран проевропейский президент, и, таким образом, страна пройдет «точку невозврата» в СССР и РФ.

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