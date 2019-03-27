Порошенко назвал своего главного соперника на выборах президента

Украина

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его главным соперником на выборах главы украинского государства является хозяин Кремля Владимир Путин. Об этом он сказал в в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Мой союзник — это украинский народ. Кто мой оппонент? Моим оппонентом является Путин. И когда мы говорим о том, что нам надо мобилизовать усилия, обеспечить защиту украинского интереса, обеспечить реформы, прорыв, форсаж нашей экономики, это делается в том числе для того, чтобы изменения, которые произошли за последние 5 лет, стали необратимыми», — сказал глава государства.

По словам Порошенко, «все, что ослабляет наше государство, усиливает Путина».

Также в ходе эфира глава державы заявил, что его судебный иск против телеканала 1+1 является элементом защиты Украины от посягательств олигарха Игоря Коломойского

«Я никогда не судился с журналистами и сейчас не собираюсь этого делать. Я подал иск против канала и это элемент защиты нашей страны от посягательств олигарха-беглеца, который сидит за рубежом и считает, что будет управлять марионетками в Украине», — сказал глава государства в телеэфире.

Порошенко добавил, что подписал соответствующий договор и иск будет зарегистрирован в суде для защиты интересов государства.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что 31 марта будет избран проевропейский президент, и, таким образом, страна пройдет «точку невозврата» в СССР и РФ.

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