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Женщинам обязательно нужен "жирок" на теле, — диетолог
Врач-диетолог Оксана Скиталинская сообщила, что женщинам на теле нужен «жирок», особенно после 40 лет. Об этом она сказала во время чата на Главреде.
По словам эксперта, в женском организме «жирок» является источником эстрогенов (гормоны), которые напрямую влияют на хорошее настроение.
«Небольшое количество „жирка“ (особенно если это женщины, тем более, после 40-летнего возраста) должно быть на нашем теле…», — отметила медик.
По ее словам, очень часто «пухленькие» люди — это любители поесть высококалорийную пищу, в частности, сладости, булочки, от такой пищи у них улучшается настроение.
«Замечено, что „желчные“ люди, которые имеют нездоровый цвет лица (желтый или серый), злые и желчные. Объяснить это можно тем, что у них плохо работает печень, кишечник, почки, и в крови циркулирует много токсичных веществ, что отрицательно влияет на мозг и вызывает негативные эмоции и негативное восприятие внешнего мира», — сказала врач.
Также Оксана Скиталинская посоветовала, что лучший способ для похудения после зимы — совместить правильное питание, ежедневную физическую активность и полноценный сон.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в связи с начавшимся Великим постом повара кафе и ресторанов завлекают посетителей постным меню. Но при этом они не думают о том, так ли полезна еда без сливочного масла, твердого сыра, увесистой свиной отбивной. В без привычной пищи придется обходиться не день или два, а целых семь недель — до Пасхи. Кроме того, есть категории людей, кому жесткий пост противопоказан.
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