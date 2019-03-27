Плоды военной пропаганды: в Крыму подросток лишился пальцев из-за самодельной взрывчаткrb

Происшествия

В Ялте подросток собрал взрывное устройство и подорвался на нем. В больницу ребенок попал в тяжелом состоянии, с оторванными пальцами, сообщил в соцсети блогер Крымский бандеровец.

«Больше военных шабашей для детей! Больше юнармии в школах/детсадах, ублюдки!», — эмоционально прокомментировал он сообщение.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали об участившихся «военных учениях» среди молодежи, которые оккупанты проводят под общим слоганом «Можем повторить». Небезразличные крымчане вспоминают бойню в Керчи, которую устроил студент политехнического колледжа Влад Росляков именно после таких «военно-патриотических» учений в «Артеке».



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