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Английские актрисы Софи Тернер и Мэйси Уильсма, исполнительницы ролей Сансы и Арьи Старк в культовом телесериале «Игра престолов», накануне премьеры финального сезона дали интервью и сделали совместную фотосессию для журнала Rolling Stone. Экранные сестры, 23-летняя Софи и 21-летняя Мэйси, которые буквально выросли на съемочной площадке сериала, с самого начала стали лучшими подругами. Ранее Тернер говорила, что они старались целоваться в каждой совместной сцене, что вызывало недоумение и прочих членов съемочной группы. Неудивительно, что в прессе появились слухи о том, что отношения между актрисами приняли романтический характер.

«Когда я впервые увидела Софи, то подумала, что она — самая крутая из всех, кого я когда-либо встречала в жизни. Я понимаю, почему все видят химию между нами: что есть, то есть. На самом деле мы самые лучшие подруги», — рассказала Мэйси.

А Тернер заявила, что проводила ранее сексуальные эксперименты — включая отношения с девушками (хотя не подтвердила, что у нее был роман с Уильямс). «Все экспериментируют. Это часть взросления. Я люблю душу, а не пол», — заявила она. Это было, однако, до ее встречи с американским музыкантом Джо Джонасом, с которым она обручилась в 2017 году. Как заявила Софи, ранее она была «полностью готова к тому, что будет одинока всю оставшуюся жизнь». Но, познакомившись с ним, она сразу поняла, что он — тот самый единственный. Она также призналась, что ощущает себя старше своего биологического возраста — лет на 27−28.

Тернер также рассказала, что во время съемок в сериале, которые требовали большой эмоциональной отдачи, она переживала депрессию. Так что ей даже пришлось обратиться к врачу и принимать лекарства — после чего ей стало лучше.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк чуть не умерла от инсульта и перенесла две операции на мозге.

«ФАКТЫ» также писали, что Софи Тернер и Приянка Чопра засветилась в купальниках.

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