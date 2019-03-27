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В Николаеве полуголый хулиган избивал прохожих и умер при задержании полицией (фото)
Вечером 26 марта в Заводском районе Николаева ходил явно нетрезвый мужчина, раздетый по пояс, и цеплялся к прохожим. На улице Карпенко он затеял драку: сначала начал оскорблять женщину, а потом попытался избить ее супруга, который за нее заступился. В итоге, ударив мужчину, хулиган убежал во дворы. О дебошире сообщили в полицию. Прибывшие стражи порядка обнаружили его в одном из дворов, где он громко кричал, оскорблял «всех и всё».
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, при попытке патрульных приблизиться к нему мужчина попытался убежать, а когда его догнали, начал бросаться на полицейских. Они были вынуждены применить газовый баллончик и надеть на хулигана наручники. Но внезапно мужчине стало плохо. Наручники сняли, стали оказывать первую помощь, вызвали «скорую». Спустя несколько минут к месту происшествия прибыли медики, провели реанимационные мероприятия, но спасти жизнь человека не удалось.
На место вызвали следственно-оперативную группу. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Тело мужчины направлено на экспертизу для выяснения причины смерти. После этого будет сделана правовая квалификация события.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на днях в Одессе полиция задержала мужчину, который обнаженным бегал по улицам и бросался на людей. Патрульным пришлось доставить его в отделение в наручниках.
«ФАКТЫ» также писали, что в Пологовском районе Запорожской области мужчина бросил в полицейских гранату. В результате взрыва были травмированы два работника группы 1987 и 1985 рождения, а также бросивший гранату злоумышленник 1989 года рождения.
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