Путин устроил новые масштабные учения в Крыму

Украина

Оккупанты в Крыму проводят масштабные военные учения, в которых принимают участие более полутора тысяч десантников, 300 единиц боевой техники, авиация и большие десантные корабли. Ранее сообщалось, что Россия продолжает милитаризировать аннексированный Крым — в школах полуострова участились так называемых военно-патриотических соревнования и учения.

Как сообщает «Крым.Реалии» со ссылкой на российские массмеди, в учениях принимают участи десантно-штурмовые и артиллерийские полки. В российском военном ведомстве заявили, что одним из эпизодов учений станет высадка подразделений ВДВ с боевых десантных кораблей для захвата позиций и их удержания до подхода «основных сил». Все это будет сопровождаться поддержкой артиллерии, авиации и танковых подразделений.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в феврале этого года Россия провела на крымских полигонах «Перевальное», «Ангарский» и «Казачий» военные учения морских пехотинцев, в которых приняли участие около тысячи военнослужащих и 50 единиц боевой техники.

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