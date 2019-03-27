На бой Гвоздик – Нгумбу проданы все билеты

Спорт

Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе между обладателем титула украинцем Александром Гвоздиком (16 побед, 13 из них — нокаутом) и французом Дуду Нгумбу (38 побед, 14 из них — нокаутом, 8 поражений) соберет аншлаг на трибунах «2300 Arena» в Филадельфии (США).

Как сообщается на официальном сайте арены, все билеты на поединок, который может продлиться 10 раундов, уже проданы. Отмечу, что трибуны «2300 Arena» способны вместить 2 тысячи болельщиков.

Добавлю, что это будет первая защита чемпионского титула для нашего соотечественника. Ориентировочное время начала боя — 31 марта в 5 утра по киевскому времени .

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию чемпионского поединка за титул WBC в полутяжелом весе с участием украинского боксера.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, кого видят фаворитом предстоящего боя букмекеры, а также где смотреть чемпионский бой Гвоздик — Нгумбу.

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