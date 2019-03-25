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Спорт

Гвоздик — Нгумбу: где смотреть чемпионский бой за пояс WBC

14:53 25 марта 2019 38
Гвоздик — Нгумбу: где смотреть чемпионский бой за пояс WBC
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В ночь с 30 на 31 марта в Филадельфии (США) состоится бой между украинцем Александром Гвоздиком (16 побед, 13 из них — нокаутом) и французом Дуду Нгумбу (38 побед, 14 из них — нокаутом, 8 поражений). Это будет для нашего соотечественника первая добровольная защита чемпионского пояса по версии WBC в полутяжелом весе.

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ БОЯ ГВОЗДИК — НГУМБУ.

Напомню, свой титул Гвоздик завоевал 1 декабря, когда нокаутировал Адониса Стивенсона. Примечательно, что для канадца это была десятая защита чемпионского пояса, которым он владел с 2013 года.

Что касается Нгумбу, то свой последний бой француз конголезского происхождения провел в мае прошлого года, неожиданно победив по очкам швейцарца Йоанна Конголо. При этом сам боксер понимает, что его шансы в предстоящем поединке против украинца откровенно малы. «Это отличная возможность встретиться с лучшим полутяжеловесом мира. После 12 лет и 46 боев на профессиональном карьере я получил титульный шанс и буду драться сразу за самый престижный из поясов. Гвоздик — великий чемпион и я испытываю к нему огромное уважение. Он завоевал титул в тяжелом бою со Стивенсоном, но я более опытный и намерен использовать это преимущество», — рассказал Дуду в интервью изданию Boxing Scene.

В прямой трансляции бой Гвоздик — Усик покажет на территории Украины телеканал «Интер». Начало эфира запланировано в воскресенье, 31 марта, в 4:50 утра.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры сделали свои прогнозы на чемпионский бой Гвоздик — Нгумбу.

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