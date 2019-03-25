Гвоздик — Нгумбу: прогнозы букмекеров на чемпионский бой

Спорт

В ночь с 30 на 31 марта по киевскому времени в Филадельфии (США) украинский боксер Александр Гвоздик (16 побед, 13 из них — нокаутом) будет защищать свой чемпионский пояс WBC в полутяжелом весе против француза конголезского происхождения Дуд Нгумбу (38 побед, 14 из них — нокаутом, 8 поражений).

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЮ БОЯ ГВОЗДИК — НГУМБУ.

Наш соотечественник — явный фаворит в предстоящем бою согласно прогнозам букмекеров. Многие букмекерские конторы даже не принимают ставки просто на победу Александра, а котировки на досрочную победу Гвоздика чрезвычайно мизерные.

«Фаворит Спорт»: ничья — 34,0, победа Нгумбу — 18,0; досрочная победа Гвоздика — 1,10, победа Гвоздика по очкам — 4,85, досрочная победа Нгумбу — 41,0, победа Нгумбу по очкам — 29,0.

1xbet: победа Гвоздика — 1,01, ничья — 34,0, победа Нгумбу — 24,0; досрочная победа Гвоздика — 1,168, победа Гвоздика по очкам — 5,0, досрочная победа Нгумбу — 41,0, победа Нгумбу по очкам — 29,0.

Uabet: победа Гвоздика — 1,008, ничья — 22,0, победа Нгумбу — 12,5; досрочная победа Гвоздика — 1,16, победа Гвоздика по очкам — 5,0, досрочная победа Нгумбу — 41,0, победа Нгумбу по очкам — 29,0.

Bet365: победа Гвоздика — 1,01, ничья — 34,0, победа Нгумбу — 19,0; досрочная победа Гвоздика — 1,16, победа Гвоздика по очкам — 5,0, досрочная победа Нгумбу — 41,0, победа Нгумбу по очкам — 29,0.

Отмечу, что бой Гвоздик — Нгумбу начнется ориентировочно в воскресенье, 31 марта, в 5 утра по киевскому времени.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Гвоздик завершил подготовку к чемпионскому бою.

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