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Политика

Разведка предупредила о готовящейся в России кибератаке на ЦИК в день выборов президента Украины

15:25 27 марта 2019 26
хакер
Инф. «ФАКТОВ»

31 марта, в день выборов президента Украины, Российская Федерация планирует провести кибератаки на серверы Центральной избирательной комиссии и окружных избирательных комиссий Украины. Об этом сообщили в пресс-центре Службы внешней разведки Украины.

«РФ планирует провести беспрецедентные кибератаки на серверы ЦИК и окружных избирательных комиссий Украины в день президентских выборов (31 марта 2019) с целью поставить под сомнение легитимность избирательного процесса», — говорится в сообщении.

По данным службы, предполагается заражения «вирусом-закладкой», способным искажать статистические данные серверов и компьютеров избирательных округов и участков.

Активация этой программы в день выборов атакой вирусов других типов направлена на препятствование передачи данных в ЦИК и централизованного подсчета голосов в режиме онлайн.

«Для планируемых атак будут использоваться программы-вредители, разработанные российскими спецслужбами для гибридной войны», — говорится в сообщении спецслужбы.

Кроме того, как сообщили в разведке, в хакерском сообществе активно муссируется тема разработки русскими вируса типа «Petya» для взлома украинских информационных систем, прежде всего органов власти, объектов критической инфраструктуры, в частности Облэнерго.

Также предполагается, что одновременно масштабные экзит-полы на территории Украины и «параллельный подсчет» голосов на востоке и юге Украины, что якобы должно продемонстрировать умышленное занижение Комиссией количества голосов, отданных за пророссийских кандидатов.

Напомним, ЦИК отказала в регистрации 24 официальным наблюдателям от ОБСЕ-БДИПЧ, которые имеют гражданство России.

Как сообщали «ФАКТЫ», по данным украинской киберполиции, в Кремле хотят заполучить данные из реестра избирателей Украины.

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