ЦИК увеличила расходы на выборы президента: названа сумма

Украина

В Центральной избирательной комиссии на 720 тысяч гривен увеличили расходы на подготовку и проведение президентских выборов в Украине, первый тур которых состоится 31 марта. Ранее в ЦИК сообщали, что видеонаблюдение на избирательных участках вестись не будет.

Как сообщают в Центризбиркоме, Министерство иностранных дел Украины попросило дополнительные средства на покупку конвертов и рассылку приглашений избирателям средствами международной почтовой связи. Это связано с тем, что избирательные участки, на которых могут проголосовать украинцы, находящиеся в России, находятся Финляндии, Грузии и Казахстане, а также с увеличением избирателей зарубежных избирательных участков в Республике Польша. Расходная часть была увеличена за счет уменьшения

резерва средств на такую же сумму.

Также сообщается, что на сегодняшний день количество зарегистрированных официальных зарубежных наблюдателей за выборами составляет 1127 человек. Они представляют 13 международных организаций и 10 иностранных государств.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», военнослужащие-участники операции Объединенных сил смогут проголосовать на выборах президента Украины 31 марта, но только на избирательных участках. Передвижные урны для голосования специально привозить на передовую не будут.



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