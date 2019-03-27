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Украина

ФСБ планирует накануне Пасхи перебросить в Украину своих агентов под видом паломников

16:25 27 марта 2019 78
ФСБ
Инф. «ФАКТОВ»

Во время Вербной недели и празднования Пасхи, которая в этом году припадает на 28 апреля, Россия планирует отправлять в Украину своих сотрудников под видом паломников. Как передает УНН, в эти дни страна-агрессор планирует провокации, направленные на непризнание украинских выборов.

«Российская Федерация будет использовать религиозный фактор для дестабилизации ситуации в Украине, в частности, осуществлять во время празднования Вербной недели (21- 28 апреля) провокаций, связанные с непризнанием Россией итогов президентских выборов в нашей стране», — сообщают в Службе внешней разведки Украины.

По данным разведслужбы, под видом паломников, едущих к киевским святыням, в Украину отправят сотрудников спецслужбы страны-агрессора, которые подготовлены к уличным акциям неповиновения «православной направленности».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Службе внешней разведки предупредили о кибератаке на серверы Центральной избирательной комиссии в день голосования на президентских выборов 31 марта.

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