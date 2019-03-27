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Еле довели до гостиницы: в сеть выложили видео с пьяным предателем Украины Прозоровым
Главный редактор «Цензор Нет» Юрий Бутусов опубликовал в Facebook видео с отдыха в Грузии предателя-подполковника СБУ Василия Прозорова, который на днях дал пресс-конференцию в Москве.
Видео и фото Бутусову прислал один из читателей. Снято оно было в Грузии 10 августа 2016 года.
«Мы спустились с Казбека, и встретили его в сопровождении двух гуцулов-проводников, которых он нанял. Потом мы случайно встретились ещё раз в Тбилиси и пошли в ресторан поужинать. Он достаточно много выпил и говорил открыто про работу в СБУ. О том, что работал на востоке на Донбассе, что Майдан — это большая глупость, а самая большая ошибка — развал Советского Союза. Я еле довёл его до гостиницы, так как он был в стельку пьяный», — так рассказал о знакомстве с Прозоровым неизвестный, приславший видео Бутусову.
«И этот постоянно бухающий человек длительное время служил в штабе АТО, имел доступ к гостайне. Напомню, его уволили не из-за подозрений в шпионаже, а из-за неумеренного алкоголизма. Вот что значит содержать на службе людей с явными и хорошо заметными пороками», — отмечает журналист.
По словам Бутусова, в Грузию Прозоров поехал отдыхать после обучения в Литве на курсах ведения психологических операций. Он предполагает, что у литовских коллег, скорее всего, тоже есть интересная информация по Прозорову.
Главный редактор «Цензор.Нет» пообещал «порадовать» подписчиков еще небольшим фрагментом, где пьяный Прозоров поет «А нам все равно».
Напомним, 25 марта в Москве прошла пресс-конференция бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, который, как заявили кремлевские пропагандисты, на протяжении пяти лет работал на российские спецслужбы. Предателя показали именно в день СБУ как очередной «подарок» Путину.
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