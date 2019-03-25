Подозревали в госизмене, а уволили за пьянство: вскрылись детали про предателя СБУ Прозорова

Украина

В Службе безопасности Украины, комментируя заявления в Москве, сделанные Василием Прозоровым по поводу работы на российские спецслужбы, заявили, что он был уволен с должности старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба Антитеррористического центра Службы безопасности Украины за служебное несоответствие — систематическое употребление алкоголя на рабочем месте, дискредитацию звания офицера.

«Российская пропаганда традиционно ничем не гнушается. Поэтому не удивляет, что предателей, которых все презирают, россияне активно используют для озвучивания своих заезженных фейков о „тайных тюрьмах“ и тому подобное», — заявляют в СБУ и добавляют: «Пропив честь офицера, Прозоров решил торговать совестью и военной присягой, найдя в ФСБ РФ „достойных“ людей. Но это чудовище должен помнить судьбу Иуды. Дело лишь во времени».

По информации «ФАКТОВ», 20 декабря 2017 года Василий Прозоров вызывался на допрос к следователю на 2 января 2018. Как рассказала «ФАКТАМ» спикер СБУ Елена Гитлянская, в это время его уже проверяли по подозрению в госизмене. Результатов той проверки в пресс-службе пока нет. Однако уровень доступа к секретной информации у Василия Прозорова был невысоким. Поэтому больших секретов он узнать не мог.

В то же время в СБУ пока не могут прокомментировать информацию источника «ФАКТОВ», подтвердились ли данные лабораторных исследований относительно подозрения на возможность заражения ВИЧ/СПИД и заболеваний, передающихся половым путём у ряда сотрудников Антитеррористического центра при СБУ, проходивших службу в зоне АТО, из-за которых Василий Прозоров должен был пройти обязательную диспансеризацию.

Между тем «ФАКТАМ» стало известно, что Василий Прозоров имел связи с Погранслужбой — два года назад по инициативе одного из руководителей Северного регионального управления Госпогранслужбы подполковника наградили негосударственной наградой «За службу державі» (ГПСУ).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в СБУ пообещали «в пределах своей компетенции в сжатые сроки предоставить правовую оценку визита граждан Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям». Речь шла об их встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой правления «Газпрома» Алексеем Миллером.

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