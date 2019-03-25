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Предатель Украины Прозоров озвучил в Москве все, что ему велели кураторы
25 марта в Москве прошла пресс-конференция бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, который, как заявили кремлевские пропагандисты, на протяжении пяти лет работал на российские спецслужбы. Однако эффекта, на который рассчитывали россияне, это не вызвало, объяснил в эксклюзивном комментарии «ФАКТАМ» руководитель центра «Миротворец» Роман Зайцев.
- По большому счету, то, что этого предателя показали именно в день СБУ, очень хороший признак, — говорит Роман Зайцев. — Как правило, спецслужбы России 25 марта делали Путину кровавые «подарки» — теракты, взрывы, убийства
Именно поэтому «за поребриком» поспешно вытянули эту прогнившую, пропахшую нафталином шваль, которая когда-то перебежала в Москву. Нового-то нет ничего, и это тоже говорит о многом.
Прозоров — известный нам предатель, «шпионивший» для российской разведки. Это так называемый «инициативник» (человек, который сам выходит на спецслужбы других государств и предлагает им свои услуги). Он сбежал на ту сторону полтора года назад и давно внесен в «Чистилище» центра «Миротворец» (мы неоднократно говорили, что у нас есть закрытая база и открытая, некоторые объекты находятся в закрытой части и доступны только определенным категориям пользователей; Прозорова теперь тоже откроем — как отработанный материал). Надо четко понимать, что предатель озвучил все, что ему велели российские кураторы. Такова участь любого изменника: говорить то, что от него требуют хозяева. Не Украину же он в Москве решил прославлять, сбежав к агрессору?
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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», стало известно о подготовке провокации против украинских силовиков накануне выборов. Тем временем вскрылись новые детали о причинах увольнения Прозорова из СБУ.
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