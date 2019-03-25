Украина

РосСМИ сообщили о переходе офицера ВСУ на сторону «ДНР» и бегстве предателя из СБУ в Россию: что известно

За неделю до выборов президента Украины Россия усилила информационное вмешательство в украинскую повестку дня. Так, российские пропагандисты сообщили о переходе на сторону боевиков так называемой «ДНР» офицера ВСУ, кадрового сотрудника Донецкого областного военкомата, а одновременно с этим в Москве устроили пресс-конференцию якобы сотрудника СБУ, который пять лет работал на Россию.

Так, российские СМИ опубликовали сюжет, в котором рассказывается, что на сторону «ДНР» якобы перешел некий Юрий Аушев, который вроде как занимает должность заместителя начальника службы защиты информации Донецкого областного военного комиссариата.

Юрий Аушев

Естественно, пропагандисты утверждают, что у Аушева был доступ к секретной информации и он прихватил ее с собой.

В штабе ООС «ФАКТАМ» сообщили, что об этой ситуации ничего не знают. В то же время, в командовании Сухопутных войск ВСУ изданию отметили, что изучают ролик с «перебежчиком» и пообещали прокомментировать ситуацию позже.

В Москве тем временем якобы сотрудник СБУ по имени Василий Прозоров взбудоражил пропагандистов Кремля рядом резонансных заявлений. В частности, по его словам украинские спецслужбы причастны к ликвидации главарей боевиков «ДНР» с позывными «Гиви» и «Моторола», а также СБУ якобы имеет отношение к крушению Boeing MH-17 на Донбассе в 2014 году. Прозоров отметил, что с 2014 года работал на Россию.

Связаться с СБУ «ФАКТАМ» пока не удалось. В спецслужбе готовят заявление.

Напомним, недавно на сторону Украины перешла героиня пропаганды боевиков Светлана Дрюк, командир танкового подразделения «ДНР».

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