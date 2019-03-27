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Киевская афиша: 28 марта – 3 апреля
В Национальной опере имени Тараса Шевченко:
28 марта и 3 апреля — балеты «Кармен-сюита» и «Шехеразада»,
29 марта — опера «Кармен»,
30 марта в 12:00 — опера «Сказка о царе Салтане», в 19:00 — балет «Снежная королева»,
31 марта — опера «Дон Карлос»,
2 апреля — балет «Венский вальс».
Начало: 19.00.
Адрес: ул. Владимирская, 50.
Цена: от 50 грн.
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28 марта — 26 апреля в Национальном музее Тараса Шевченко проходит выставка-перформанс «Интеллект — это модно». В экспозиции представлены работы Романа Минина, Арсена Савадова, Александра Ройтбурда, Ивана Марчука, Матвея Вайсберга. В программе: авторские лекции и кураторские экскурсии.
Адрес: бул. Шевченко, 12.
Цена: 25—45 грн.
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С 28 марта по 26 апреля в Центральном доме художника проходит выставка «Пробуждение весны».
Адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 1—5.
Вход свободный.
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30 марта в 20:30 на Софийской площади состоится открытие фестиваля «Французская весна в Украине». В программе: воздушно-цирковая феерия «Садовница Мю и кинематика флюидов» от французского коллектива Transe Express.
Вход свободный.
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30 марта в 11:30 в UNIT Factory пройдет «Фестиваль научного абсурда 2.0». В программе ответы на вопросы: как редактируют человеческую ДНК, что не так с гомеопатией, планы Илона Маска и дела криптовалюты.
Адрес: ул. Дорогожицкая, 3.
Вход бесплатный, необходима регистрация.
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2—15 апреля в Культурном Проекте проходит выставка литографий художника Абеля Панна «Библия в картинах».
Адрес: ул. Пушкинская, 31 В.
Вход свободный.
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2—21 апреля в Национальном музее литературы Украины будет работать выставка памяти выдающегося украинского живописца советского периода, мастера пейзажа Матвея Когана-Шаца.
Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 11.
Цена: от 10 грн.
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3 и 4 апреля в 19:00 в Доме ученых состоится концерт Камерного оркестра Киевского дома ученых. В программе: произведения Баха, Грига, Дворжака, Равеля.
Адрес: ул. Владимирская, 45а.
Цена: от 60 грн.
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В Национальном музее истории Украины проходит выставка «Лидеры Нации. Вячеслав Чорновил».
Адрес: ул. Владимирская, 2.
Цена: от 20 грн.
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Бесплатно можно посетить: 28 марта — Мемориальный дом-музей Тараса Шевченко (ул. Вышгородская, 5). 31 марта — Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины (ул. Лаврская, 9, корп. 26); Национальный художественный музей Украины (ул. Грушевского, 6). 1 апреля — Музей украинского декоративного искусства (ул. Лаврская, 9, корп. 29). 3 апреля — Национальный научно-природоведческий музей НАН Украины (ул. Б. Хмельницкого, 15); Национальный музей «Киевская картинная галерея» и Музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко (ул. Терещенковская, 9 и 15/17) с 10:00 до 14:00.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!