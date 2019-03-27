Деньги

Доллар в Украине резко подорожал: что с курсом сейчас

Национальный банк Украины установил на 28 марта официальный курс на уровне 27,08 грн/доллар. Это на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Согласно информации на сайте НБУ, курс гривны к доллару на 28 марта установлен на таком уровне: 2708,1767 гривен за 100 долларов. При этом курс доллара на 27 марта составляет 2698,0222 гривен за 100 долларов.

27 марта доллар дорожал весь день и на межбансковском валютном рынке. Так, курс доллара на открытии межбанковского валютного рынка по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 10 копеек до 27,08 грн/доллар, курс в покупке до 27,05 гривен за доллар. А курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 30,49 гривен за евро.

В то же время, в обменных пунктах в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар вырос на 4 копейки до 27,13 гривен за доллар, в покупке вырос на 5 копеек до 26,92 гривен за доллар. На «черном рынке» средняя цена доллара в покупке — 27,09 грн за доллар, а в продаже — 27,14 грн за доллар.

Рост курса доллара в Украине, по-видимому, является отражением общемировых тенденций. Так, за последнюю неделю вырос индекс доллара от Wall Street Journal. Этот индекс показывает курс доллара по отношению к 16 основным валютам мира.

Как писали «ФАКТЫ», в период с 13 по 20 марта доллар в Украине подешевел во всех сегментах валютного рынка — на 0,8−0,9 процента.

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