Общество

Жителям одного из районов Киева предлагают за 500 гривен стать "журналистами" в день выборов

31 марта, в день выборов президента Украины, неизвестные лица размещают в соцсетях объявления о «приеме на работу журналистами» в день голосования. Об этом в Facebook сообщает глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

Он пишет, что объявление о соответствующем «приеме на работу» появилось в одной из групп в Facebook по поиску работы в Киеве. За 500 гривен нанимают граждан, которые прописаны в Шевченковском районе столицы, «на роль журналистов на 31.03» вместо наблюдателей. На время выборов привлеченным «журналистам"-наблюдателям планируют выдавать журналистские удостоверения.

Томиленко публикует одно из таких объявлений, которое разместила в соцсети киевлянка Марина, и комментирует его.

«Нужны люди на роль журналистов на 31.03. Работы на 4−6 часов вместо а-ля наблюдателей. Выдадут удостоверения или бейдж. Возраст от 18 до 65 лет. Люди только с пропиской Шевченковский район. Оплата — 500 гривен», — написала Марина.

По словам Томиленко, офис НСЖУ обратился за деталями к автору объявления, но та ответила, что это предложение «не является незаконным». Марина не знает, от какого именно СМИ будут выдаваться журналистские бейджи, сама выполняет только работу по сбору данных от желающих заработать наблюдателем в день выборов.

«В Национальном союзе журналистов Украины осуждают подобное „трудоустройства“ и требуют от политических штабов прекратить практику заведения наблюдателей на избирательные участки под журналистским прикрытием», — пишет Томиленко.

«Практика заведения штабами своих сторонников или даже „титушок“ на избирательные участки под журналистским прикрытием является позорной. Требуем от штабов и в Киеве, и в регионах прекратить набор одноразовых „псевдожурналистов“. Злоупотребление журналистским статусом подрывает доверие к медиа и затрудняет работу на избирательных участках настоящим представителям СМИ», — добавляет глава НСЖУ.

Организация также разослала обращения к журналистам и СМИ по всей стране в день выборов фотографировать на участках журналы регистрации работников СМИ и информировать в социальных сетях о фактах присутствия псевдокорреспондентов.

Как сообщали «ФАКТЫ», 31 марта, в день выборов президента Украины, Российская Федерация планирует провести кибератаки на серверы Центральной избирательной комиссии и окружных избирательных комиссий Украины. А в Киберполиции заявили, что в Кремле хотят заполучить данные из реестра избирателей Украины.

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