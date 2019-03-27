Дмитрий Комаров стал пилотом (фото)

Шоу-бизнес

Телеведущий и экстремал Дмитрий Комаров в команде опытных пилотов совершит трехдневный полет на небольшом четырехместном самолете, во время которого планирует посетить максимальное количество населенных пунктов Украины. В случае успеха полет будет внесен в Национальный реестр рекордов Украины за самое большое количество посещенных аэродромов за три летных дня.

Дмитрий Комаров уже не первый год увлекается авиацией и даже исполнял фигуры пилотажа под контролем опытных инструкторов. В новом полете Дмитрий будет в роли пилота.

*Дмитрий Комаров

— В экспедициях нам часто приходится пользоваться услугами малой авиации и летать на небольших четырехместных самолетах, — рассказал Дмитрий Комаров. — Причем не только в самых диких местах, но и в цивилизованных тоже. Во многих странах они выполняют роль маршруток. В таком авиатакси, например, мы летели из Танзании на остров Занзибар меньше чем за 50 долларов. Маленькими самолетами пользовались в Бразилии, Мексике, Боливии, Непале и многих других странах. А в Канаде и США частные самолеты вообще не считаются чем-то необычным.

Зачем это нам? Мы хотим показать, что в нашей стране тоже есть такие возможности, только нужно развивать эту сферу. Небольших аэродромов в Украине достаточно, но об этом знают не все. А о состоянии наших дорог известно каждому. Если развивать малую авиацию, можно будет очень быстро перемещаться даже между небольшими городами, в которых нет аэропортов. Через такие города и проходит наш маршрут. И конечно же, малая авиация — это не только личные полеты, но и медицина, спасательные операции, мониторинг с целью охраны окружающей среды, контроль вырубки лесов, военные цели, сельское хозяйство.

В состав экипажа под руководством опытного украинского пилота и военного летчика Игоря Табанюка также войдут второй пилот Андрей Блинов и оператор проекта «Мир наизнанку» Александр Дмитриев.

*Дмитрий Комаров и оператор проекта «Мир наизнанку» Александр Дмитриев

Экипаж планирует стартовать утром 5 апреля с аэродрома в городе Коломыя Ивано-Франковской области и финиширует там же вечером 7 апреля. Маршрут охватывает практически всю Украину, за исключением закрытых для полетов регионов. На пути у пилотов Киев, Львов, Харьков, Днепр, Одесса, Винница, Каменец-Подольский, Житомир, а также Косино, Дрогобыч, Скадовск, Бердичев, Гайсин, Веселое и множество других городов. Команда планирует совершать от 8 до 12 посадок в день. Всего экипаж намерен посетить 31 аэродром, а общий маршрут составит 3000 километров.

*План полета

Ранее ведущий тревел-шоу «Мир наизнанку» рассказал, как он чуть не погиб во время съемок в Бразилии.

Эксклюзивное интервью Дмитрия Комарова «ФАКТАМ» читайте здесь.

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