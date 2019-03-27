В Киеве "заминировали" сразу четыре крупных ТРЦ: идет эвакуация (фото)

Происшествия

В среду, 27 марта, в Киеве произошли массовые «минирования» торгово-развлекательных центров — SkyMall, Gulliver, «Украина», Stereo Plaza.

Ранее сообщалось о минировании нескольких станций метро в центре Киева.

Как сообщает «Киев Оперативный», в течение часа на спецлинию «102» поступило четыре сообщения о заминировании торгово-развлекательных центров и развлекательного клуба в Днепровском, Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах столицы.

К зданиям приехали правоохранители, медики и пожарные. Они дежурят на месте происшествия. Также работают взрывотехники и кинологи. Людей из торгово-развлекательных центров эвакуировали, а входы в ТРЦ закрыли. Пока что ни одно из сообщений о минировании не подтвердились.

Как сообщали «ФАКТЫ», три дня назад в Одессе задержали злоумышленника, сделавшего ложное сообщение о минировании международного автовокзала. Ранее в Овидиопольском районе Одесской области задержан подозреваемый в «минировании» киевского метрополитена.

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