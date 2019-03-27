Синоптики рассказали, когда уйдут снегопады и где ожидать засухи

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Снегопады и холода, посетившие Украину в среду, 27 марта, — кратковременны. Уже в четверг они начнут уходить на юг, где и иссякнут, прогнозирует синоптик Наталья Диденко. И к воскресным выборам в стране будет сухо и тепло. Впрочем, ненадолго: с понедельника опять начнутся небольшие «качели».

— Украину можно поделить на семь климатических зон, погода в каждой из которых может отличаться от других. Если взять центральные области, то 1—4 апреля здесь еще будет достаточно прохладно: 2—3 градуса ночью и 6—8 днем. С 5 апреля резко потеплеет до 12—16 днем, а с 17—18 апреля — до 21 выше нуля (ночью — 6—9). Но после 21 апреля ожидаются ветры, дожди и, как следствие, небольшое похолодание.

Впрочем, на Пасху погода обещает успокоиться: будет солнечно, достаточно сухо и тепло (до 20 градусов), — рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик Леонид Горбань. — В общем, хотя в первых числах апреля еще и возможны незначительные заморозки, то далее погода переходит на устойчиво весеннюю. Перемещений воздушных масс с сильными атмосферными фронтами, подобными недавним, когда с домов срывало крыши, пока не предполагается. Дождей в апреле будет немного. Основные осадки ожидаются 7—8, 16—18, 23—25 и 29—30 апреля. На юге и востоке ветры-суховеи подсушат землю, что плохо для сельского хозяйства.

В четверг, 28 марта западные области, частично Подолье, а также Запорожье ожидают затянутое тучами небо, дожди и мокрый снег. На остальной территории — переменная облачность и, возможно, мокрый снег или дождь ночью. Лишь в Крыму и на Одесчине и Николаевщине осадки не ожидаются. Температура днем составит 5—8 градусов тепла (на Закарпатье и в Одесской области — 8—10). Ночью на большей части страны ожидается до 3 градусов мороза (на юге — до 1 градуса, на севере — до пяти ниже нуля).

В пятницу, 29 марта, температура значительно не изменится. Днем на большей части страны потеплеет на 1—2 градуса, а на востоке — на столько же похолодает. Ночью будет держаться 0—3 ниже нуля (на востоке — минус 2—4 градуса). Тучи с дождями сместятся в Черниговскую, Сумскую, Харьковскую и Полтавскую области. На остальной территории будет переменная облачность и сухо.

К субботе, 30 марта, дожди уйдут из Украины — сухая погода с переменной облачностью распространится на всю территорию страны. Днем воздух прогреется до 11—13 градусов. Чуть прохладней (9—11) будет на Херсонщине и Донбассе, чуть теплее (12—14) — на Закарпатье, Одесчине, Киевщине и Житомирщине. Ночные температуры — от 3—5 выше нуля на западе до 0—2 в Крыму и на востоке. Лишь в Луганской области столбик термометра может опуститься до 1 градуса мороза.

В воскресенье, 31 марта, сухая погода с переменной облачностью сохранится. Днем еще потеплеет — до 15—17 на западе, 12—14 на востоке и 11—13 на юге Украины и в Крыму. Ночью будет держаться 2—6 выше нуля.

А в понедельник, 1 апреля, с запада придут похолодание и ненастье. Температура упадет до 7—9 на западе, 8—11 — на Подолье и Полесье, 10—13 на Черниговщине и Сумщине. Солнце будет выглядывать из-за туч лишь на Днепропетровщине, Донбассе, в Крыму и южных областях. На остальной территории днем пройдут дожди.

— После 1 апреля Украину ожидают пара довольно солнечных и в меру сухих дней (хотя местами возможны осадки). Но с 3 апреля опять начинают возвращаться дожди, которые к концу недели распространятся практически по всей территории. Зато морозы уже вряд ли вернутся. По сравнению с выходными температура на пару градусов снизится, но будет достаточно тепло. Ожидается, что ночная температура будет держаться на уровне 2—7 градусов тепла, дневная —10—15 градусов выше нуля, — рассказал «ФАКТАМ» начальник отдела метеопрогнозов Владислав Билык.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце марта Киев засыпало снегом.

*Карты погоды с сайта Гидрометцентра Украины

*Фото Людмилы МАСАЛОВОЙ, «ФАКТЫ»

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