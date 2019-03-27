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Фамилия Мороза останется в избирательном бюллетене, несмотря на отказ от участия в выборах, — ЦИК
В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявили, что имя экс-председателя Верховной Рады, кандидата в президенты от Социалистической партии Александра Мороза остается в бюллетене, несмотря на его решение сняться с выборов. Об этом в комментарии УП заявил пресс-секретарь комиссии Константин Хивренко.
«Кандидат в президенты, официально зарегистрированный Центральной избирательной комиссией кандидатом в президенты Украины был вправе подать заявление о снятии с баллотирования до 24 часов 7 марта 2019 года. ЦИК не позднее, чем на следующий день, то есть 8 марта, должен был принять решение о снятии с баллотирования кандидата, который написал подобное заявление или такое заявление. Все остальное за пределами этого срока не влечет за собой никаких юридических последствий», — пояснил спикер ЦИК.
Он добавил, что по состоянию на 18 часов 27 марта ЦИК не получал никакого документа от Мороза по этому поводу.
Также Хивренко заметил, что в бюллетене не будет указано никакой информации о том, что Мороз отказался от своей кандидатуры на пост президента.
Представитель комиссии напомним, что согласно закону «О выборах президента Украины», печать о том, что кандидат выбыл, можно ставить в следующих случаях:
- обращение кандидата на пост президента Украины в любое время после его регистрации, но не позднее чем за двадцать три дня до дня выборов и не позднее чем за тринадцать дней до дня повторного голосования, с письменным заявлением об отказе от баллотирования;
- прекращение гражданства Украины кандидата;
- выбытие кандидата на пост президента Украины за пределы Украины для постоянного проживания;
- признание кандидата на пост президента Украины недееспособным;
- смерть кандидата.
Напомним, что выборы президента состоятся 31 марта, участие в них примут 39 кандидатов. Андрей Садовой, Дмитрий Гнап, Сергей Кривонос, Дмитрий Добродомов и Евгений Мураев также сняли свои кандидатуры с выборов президента. По мнению экспертов, нынешняя президентская избирательная кампания обещает быть довольно жесткой.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Александр Мороз передумал участвовать в президентской гонке. На своей странице в Facebook он пояснил, что такое решение было принято из-за вывода о подготовке «бесцеремонной фальсификации выборов». Также Мороз отметил, что с момента публикации в соцсети его можно не считать кандидатом на пост президента Украины. В подтверждение своих намерений политик прикрепил заявление, которое адресовал Центризбиркому.
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