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В Чернигове пенсионеров отговаривают от участия в выборах запугивающими листовками (фото)
В среду, 27 марта, в почтовые ящики жителей Чернигова вбросили листовки, текст которых оказывал психологическое давление на пенсионеров. Авторы листовки утверждали, что пенсионеры продали свой голос, поэтому их участие в выборах является преступлением. Об этом сообщили в полиции области на странице в Facebook.
«К черниговской полиции обратилось уже четыре перепуганных пенсионера. В листовках со штампом и подписью неизвестного лица людям угрожают уголовным преследованием. Это при том, что подтверждение продажи голоса именно этими заявителями нет. Более того, с них требуют уплатить налоги за незаконное обогащение, иначе угрожают лишить субсидии», — говорится в сообщении.
Информация об обнаружении провокационных писем поступила из разных районов Чернигова, много горожан разместили фото писем в соцсетях.
Таким образом черниговцев пытаются запугать и создать условия, при которых им будет страшно идти на участки, считают правоохранители.
В сообщении отмечается, что у полицейские располагают информацией как о настоящих скупщиках голосов, так и о «продавцах». Всего по состоянию на 27 марта 2019 в полицию Черниговщины поступило более 160 сообщений о нарушении избирательного законодательства. Подавляющее большинство из них касается возможного подкупа избирателей. Продолжается расследование 14 уголовных производств.
«Согласно статье 160 Уголовного кодекса Украины, первым грозит до семи лет заключения, вторым — ограничение свободы на срок до двух лет. В отношении нарушителей полиция проводит расследование и привлечет каждого из них к ответственности», — напоминают в ведомстве.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», эксперты прогнозируют, что в этом году на выборах украинцев ждут «карусели», подкуп и технические кандидаты. Кроме того, полиция располагает информацией о массовом прибытии в нашу страну во время президентских выборов «воров в законе».
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