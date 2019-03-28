Намерен стать депутатом Европарламента: Порошенко рассказал о своем «плане «П» (видео)

Украина

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что у него нет «плана Б» на случай неизбрания на второй срок, но в то же время имеется «план П». Об этом глава государства сказал во время беседы с журналистами в эфире одного из телеканалов.

В частности, в ответ на вопрос о том, что он будет предпринимать в случае невыхода во второй тур или неизбрания президентом на второй срок, президент ответил, что есть «план П» — построить великую страну свободных, состоятельных и счастливых людей.

«Этот план привести страну к полному членству в ЕС и НАТО. Мы сделали огромную работу в этом направлении и это не только изменения в Конституции, это реформы, которые готовят Украину к соответствию критериям членства. Должен признаться, что я планирую принять участие в парламентской кампании как кандидат на выборах в Европарламент после вступления в ЕС», — ответил Порошенко.

По словам Президента, он когда-то уже обещал реализовать идеи, которые казались всем утопическими: продолжение санкций, пока Россия не освободит нашу территорию, ратификация соглашения об ассоциации, ратификация зоны свободной торговли, получения безвиза, создание армии, децентрализация и получение Томоса. Он отметил, что в то время, когда в Нидерландах прошел референдум, а во многих европейских странах начали побеждать националисты и евроскептики, люди не хотели верить во все эти намерения.

«Журналисты тоже иногда говорили, что это все хорошо, но давайте к реалиям. Вот когда это уже реалия, я считаю, что мы можем победить. Даже открою вам тайну, не может быть президентом страны в условиях войны человек, который не верит в победу. Если нет веры в победу, никакая армия и никакое мужество страну не спасет. Не может быть президентом человек, который не является оптимистом, который не знает четко, что, когда и как мы должны сделать для того, чтобы выйти на победные рубежи», — убежден Президент Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», действующий президент Украины Петр Порошенко пользуется наибольшим доверием самых социально активных украинцев — в возрасте от 40 до 49 лет (19,8%). Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром Разумкова в период с 21−26 марта. Что касается лидеров гонки, то, по данным социологов Центра Разумкова, первенство остается за шоуменом Владимиром Зеленским, который имеет поддержку 18,8% избирателей, на втором месте — Петр Порошенко (15,7%). А вот лидер партии «ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко снова отстала от лидеров гонки и набрала только 11,5% голосов. За нее готовы проголосовать в основном избиратели старше 60 лет (17,8%), а также в 50−59 летние (14,5%).

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