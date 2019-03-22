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Спорт

Названо имя первого соперника Усика в супертяжелом дивизионе

11:16 22 марта 2019 199
Названо имя первого соперника Усика в супертяжелом дивизионе
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом дивизионе украинец Александр Усик (16 побед, 12 из них — нокаутом), похоже, принял окончательное решение о переходе в супертяжелую весовую категорию, несмотря на то, что WBA обязала его провести обязательную защиту чемпионского пояса против россиянина Дениса Лебедева.

Пока наш спортсмен активно тренируется и набирает вес, его представители ведут переговоры о дебютном бое крымчанина в новом дивизионе.

Ранее сообщалось, что одним из потенциальных соперников в первом поединке в супертяжелом весе может стать россиянин Александр Поветкин, который в своем последнем поединке уступил нокаутом Энтони Джошуа, но российская сторона отказалась от боя. В итоге, как сообщил журналист Ring TV, LA Times и Fox Sports Майк Коппинджер на своей странице в Twitter, украинец остановился на кандидатуре камерунца Карлоса Такама (36 побед, 28 из них — нокаутом, 5 поражений, 1 ничья).

Бой пройдет 18 мая в Чикаго на арене «Юнайтед-центр», транслировать его будет стриминговая платформа DAZN.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший тренер Усика уверен в способности украинца стать чемпионом в супертяжелом весе.

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