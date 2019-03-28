Удивила 11-м размером: украинка стала актрисой благодаря большой груди (фото)

Украина

Жительница города Винница Надежда Щербань, которая имеет звание обладательницы самой большой натуральной груди в Украине, снялась недавно в новом телесериале. Об этом она рассказала изданию Винница.info.

«Недавно ко мне обратились представители сериала. Спросили, я не против стать героиней одной из серий. Они меня нашли в социальных сетях. Я была не против попробовать себя в новом амплуа. Когда согласилась, меня попросили снять на мобильный телефон одну из сцен. Как поняла, на эту роль было еще несколько претенденток. Но кастинг прошла я», — рассказала Надежда.

После утверждения винничанка поехала в Киев, где проходят съемки.

«Согласно роли, я пришла к хироманту. С проблемой того, что у меня постоянно растет грудь. И я никак не могу этот процесс остановить. Какие бы лекарства, или зелье не пила. Он согласился мне помочь. Даже созвал медицинский консилиум», — продолжает Надежда.

Съемки длились один день. Основной сюжет и название сериала девушка не разглашает. Замечает только то, что на телевидении он выйдет этим летом.

Издание уточняет, что у Надежды Щербань 11 размер груди. Кроме роли в сериале она была участницей юмористического команды «Винницкие», также снималась в нескольких украинских телешоу. Ее приглашают в качестве модели для рекламы дорогого женского белья.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», австралийка увеличила свою грудь при помощи имплантатов и поплатилась за это.

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