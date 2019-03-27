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В Виннице полиция применила слезоточивый газ против активистов "Нацдружин" (фото, видео)
В среду, 27 марта, во время предвыборного митинга кандидата в президенты Украины Петра Порошенко в Виннице, произошло столкновение между представителями «Национального корпуса» и полицией.
Подобную провокацию активисты «Национального корпуса» устроили 9 марта в Черкассах.
Как сообщает местное издание VEЖА, в Виннице активисты Нацкорпуса перекрыли движение на Хмельницком шоссе и попытались пройти к месту митинга президента к площади Стуса через парк.
Полицейские пытались остановить протестующих. Между правоохранителями и националистами произошла потасовка.
Полиция применила слезоточивый газ и задержала троих протестующих, в том числе одного из лидеров местной ячейки Нацкорпуса Андрея Вербецкого.
Как сообщали «ФАКТЫ», 9 марта в Черкассах после выступления Порошенко на площади возле дома культуры «Дружба народов» националисты побежали к сцене, но их остановили полицейские. Возникла потасовка, во время которой площадь покинул кортеж автомобилей. Местный лидер «Нацкорпуса» взобрался на капот патрульного автомобиля, который ехал в составе колонны, но его быстро оттуда сняли.
Также 9 марта днем националисты проводили акции протеста у стен Администрации президента Украины в Киеве. Тогда также произошли столкновения, в ходе которых пострадали трое полицейских.
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