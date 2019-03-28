Для нас, красивых: Анита Луценко раскрыла секрет идеальной кожи лица

Здоровье

Известная украинская телеведущая и фитнес-тренер Анита Луценко в свои 35 лет выглядит свежо и молодо. Что совершенно не удивительно: ведь знаменитость в сочетании с правильным питанием и регулярными занятиями спорта знаменитость применяет упражнения фейсбилдинга, или, проще говоря, гимнастику для лица — а именно ее всерьез называют альтернативой пластической хирургии. Об этом Луценко рассказала на своей официальной странице в Instagram, пишет WomanEL.

«Я уже лет 10 назад как получила диплом о прохождении курса „гимнастика для лица“, да, я делала все это время парочку упражнений — это просто уже ритуал как почистить зубы утром. На овал лица, иногда упражнение для глаз, определенным образом наносила крем», — отмечает Анита.

Также телеведущая добавила, что не так давно начала пользоваться омолаживающей методикой известного beauty-тренера Виктории Кушнаревой.

«Но с недавних пор, я вскакиваю утром в 6, чтоб успеть проделать все упражнения от @vita_bodylove, и самый большой комплимент — это когда твой косметолог тебе говорит, что лицо просто со скоростью света меняется в лучшую сторону!», — добавила Луценко.

«Чем больше нас красивых, довольных вокруг- тем счастливее планета в целом», — резюмировала тренер.

Читательницы блога по достоинству оценили старания Аниты Луценко.

«Вы всегда в хорошей форме!», «Вы для меня невероятная просто во всём!», «Спасибо Вам за мои «минус 19 кг, после родов», — пишут они.

Также девушки и женщины пытаются выяснить у гуру фитнеса другие секреты красоты: «Анита как вы относитесь к интуитивному питанию?», «Можно ли посмотреть Ваши фотки до и после массажа лица?», «Спасибо огромное! Только я не вижу самих упражнений на ее страничке, они там есть?», «А что скажите о массаже Асахи?»

В целом пост Аниты вызвал огромный интерес у женщин и девушек: в течение дня его «лайкнули» более 35 тысяч человек.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в октябре прошлого года Анита Луценко, неожиданно покинувшая проект «Танці з зірками», отправилась в теплые края греться на солнышке и набираться сил после изнурительных тренировок и полученных травм. Вместе с мужем и дочерью, которых ранее не показывала публично, Анита наслаждается отдыхом в Доминикане и также делилась секретами женской красоты.

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