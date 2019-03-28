Шоу-бизнес

В сети появилось видео визита Николаса Кейджа в здание суда в Лас-Вегасе, где они получил брачную лицензию — официальное разрешение властей штата на заключение брака. Как сообщают американские СМИ, 55-летний голливудский актер собрался жениться в четвертый раз — на 34-летней визажистке Эрике Койке. Однако, как пишет Daily Mail, поведение Кейджа в офисе, по свидетельствам очевидцев, было более, чем странным. Предположительно пьяный актер метался по помещению, что-то бормоча себе под нос и время от времени выкрикивал: «Она заберет все мои деньги… Ее бывший — торговец наркотиками». Он также сказал: «Я не буду этого делать», — видимо, имея в виду получение лицензии. Все это время Эрика успокаивающе повторяла: «Малыш, я не прошу тебя делать это…». Из-за скандала, пару отправили в частную комнату, где они заполнили необходимые бумаги и вместе покинули здание суда.

Кейдж и Койке начали встречаться менее года назад. Лицензия на брак действительна в течение года со дня ее выдачи.

В 1988 году Кейдж состоял в отношениях с актрисой Кристиной Фалтон, от которой у него есть сын Уэстон. В 1995 году Николас женился на актрисе Патриции Аркетт, с которой прожил шесть лет. Второй его супругой была Лиза Мария Пресли, дочь легендарного Элвиса Пресли, большим поклонником которого является Кейдж. Их брак продержался только 109 дней. Третьей женой актера стала официантке Элис Ким, кореянка по происхождению. В 2005 году она родила ему сына Кал-Эла. Они расстались в 2016 году.

Ранее «ФАКТЫ» писали. что Николас Кейдж платит алименты на внуков.

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