Россию ждет изоляция: Путина предупредили о последствиях большой войны в Украине

Украина

Западные страны пока что не демонстрируют готовность к жесткой изоляции России, развязавшей войну в Украине и аннексировавшей Крым, но могут пойти на серьезные меры после широкомасштабной агрессии в нашей стране.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил социолог и исследователь путинизма Игорь Эйдман. «Кремлю нужно совершить еще какие-то преступления, еще более чудовищные. Например, начать широкомасштабную войну в Украине и захватить крупные какие-нибудь города, ну что-то в этом роде. Тогда, возможно, Запад наконец-то предпримет какие-то более жесткие меры», — отметил он.

По словам социолога, западная бизнес-элита (в частности, немецкая) тесно связана с российской и не заинтересована в дальнейшем ухудшении отношений. «Сбитый „Боинг“, аннексия Крыма, агрессия в Украине, варварские бомбежки в Сирии, дело Скрипалей, дело Немцова, дело Литвиненко, — кажется, вроде бы уже давно пора радикально изменить свое отношение к путинскому режиму. Но этого не происходит», — отметил социолог и вспомнил фразу, которую приписывают советскому вождю Владимиру Ленину: «Западные капиталисты продадут нам веревку, на которой мы их повесим». Социолог подчеркнул, что на Западе ради сиюминутной прибыли ведут недальновидную политику. «К тому же, многие напрямую коррумпированы. В Германии — это известный Шредер, бывший канцлер; Матиас Платцек — бывший лидер социал-демократов, — и так далее», — добавил Игорь Эйдман.

Полный текст второй части интервью Игоря Эйдмана читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Россию ждет депутинизация: войска с Донбасса обязательно выведут, а с Крымом ситуация сложнее». С первой частью интервью социолога можно ознакомиться здесь.



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