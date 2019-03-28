Никого не жалеют: боевики «ЛНР» использовали 72-летнюю женщину в пропагандистских целях

Украина

Луганские боевики из «МВД ЛНР» в пропагандистский целях задержали 72-летнюю женщину. Так называемые «правоохранители» заявили, что пенсионерка была завербована СБУ. Ранее сообщалось, что в оккупированном Луганске к 12 годам тюрьмы приговорили 24-летнюю местную жительницу, которую обвинили в «шпионаже» и «измене родине»

Сепаратистские массмедиа сообщают, что женщину 1947 года рождения задержали во время расклеивания листовок проукраинского содержания. Сама задержанная якобы рассказала, что ее завербовали во время поездки на подконтрольную правительству Украины территорию, где она пыталась решить вопросы, связанные с оформлением пенсии.

Якобы «сотрудник СБУ» ей помог с документами, а взамен проинструктировал, как общаться со взрывчаткой — в доме 72-летней женщины боевики будто бы нашли килограмм пластита, пять тротиловых шашек, два электродетонатора с проводами и минный взрыватель с запалом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на оккупированных территориях Луганской области приняли «закон», разрешающий привлекать всех взрослых жителей к выполнению работ «для нужд обороны». К трудовой повинности будут привлекать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и женщин от 18 до 55 лет.

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