Стартовала монетизация субсидий: как работает выплата наличными?

Деньги

Что такое монетизация субсидий?

Программа жилищных субсидий уже более 20 лет является главным механизмом обеспечения социальной защиты населения при оплате жилищно-коммунальных услуг. Однако до сегодняшнего дня никто этих самых денег не видел, поскольку все расчеты происходили на уровне поставщиков услуг — и даже не деньгами, а в виде взаиморасчетов, списания налогов и т. д. Фактически для потребителя субсидия была просто цифрой, на которую будто бы уменьшалась сумма в платежке после осуществления расчетов государства с поставщиками.

Монетизация означает переход на расчеты по субсидии живыми деньгами. То есть люди лично получат деньги, которыми уже сами рассчитываются за коммунальные услуги. Монетизация субсидий активно практикуется в мире — и везде эта идея служит одной цели. С одной стороны, должны быть обеспечены основные потребности граждан, при этом с сохранением платежной дисциплины и контроля прозрачности и справедливости системы выплат. С другой стороны, рынок должен быть огражден от административного давления, а отношения потребителя и поставщика не должны обременяться сложными процедурами и другими препятствиями.

Украинское правительство позаимствовало этот опыт и начало реформу системы расчетов за жилищно-коммунальные услуги. Она происходит в два этапа: сначала была введена монетизация субсидий на уровне предприятий — поставщиков услуг, а с марта 2019 года началась выплата живых денег непосредственно гражданам.

Зачем это нужно?

Монетизация субсидий делает систему расчетов за коммуналку более прозрачной. Кроме того, новая система стимулирует потребителей к экономии и внедрению энергосберегающих технологий (например, замена старых окон на энергоэффективные или утепление домов). Все вместе постепенно уменьшит общую потребность в энергоресурсах, что повысит энергобезопасность государства и высвободит средства, которые сегодня банально сжигаются, в частности на социальные проекты. А прямо сейчас это возможность для всех научиться, как распоряжаться услугами и контролировать потребление — ведь сэкономленные средства, оставшиеся после оплаты коммуналки, можно использовать по своему усмотрению.

Как это работает?

Февральские счета за коммуналку поступают в марте — в них указана полная стоимость полученной услуги. А субсидии за февраль и последующие месяцы выплачиваются деньгами уже с марта. Из этих денег получатели субсидий должны самостоятельно и своевременно оплатить февральские коммунальные платежи за газ, электроэнергию, воду и тепло.

Приятная новость — понятие обязательного платежа отменяется! Остаток субсидии, сохранившийся после оплаты коммунальных услуг, можно истратить по своему усмотрению. То есть все деньги, сэкономленные за счет бережного потребления, являются вашей законной собственностью.

Обратите внимание, что сумма переплаты по субсидии на счету абонента учитывается поставщиком в платежках с февраля и до конца отопительного сезона. Эта переплата позволяет уменьшить счет и оставить больше денег на собственные нужды.

Изменятся ли условия назначения субсидии?

Ежегодно в мае происходит процесс переназначения субсидий на следующий год. Поэтому всем получателям субсидий нужно обязательно подать заявление и декларацию о доходах в управление социальной защиты населения. Автоматическое переназначение помощи касается только обратившихся за субсидией впервые в 2019 году.

В 2018 году критерии назначения субсидий были пересмотрены, однако основные принципы остались неизменными. Размер субсидии и в дальнейшем будет зависеть только от двух факторов — размера расходов на жилищно-коммунальные услуги, рассчитанных на основе социальных норм и нормативов, а также доходов домохозяйства.

В то же время будет действовать жесткий контроль при назначении или переназначении субсидий. С июля 2018 года в Украине работает электронный реестр получателей субсидий. Это помогает выявлению злоупотреблений в процессе назначения субсидий и соблюдению справедливости — субсидии будут предоставляться только тем, кто действительно в них нуждается.

Кроме того, в Украине проходит верификация получателей социальной помощи для повышения ее эффективности и адресности. Например, если кто-то имеет несколько квартир и машин, скупает акции или недвижимость, но при этом не показывает официального дохода и претендует на субсидию, — помощь назначена не будет. Государство собирается жестко контролировать правомочность соцвыплат, и законопослушные налогоплательщики больше не будут оплачивать коммунальные услуги за отнюдь не бедных сограждан.

Кто получит живые деньги?

С марта по май 2019 года в Украине параллельно будут действовать две модели монетизации субсидий: утвержденная ранее, согласно которой средства по субсидиям поступают на счет в «Ощадбанке» (но потребители не смогут сразу ими воспользоваться), и новая, в рамках которой субсидии будут выплачиваться непосредственно потребителям.

С 1 марта монетизированную субсидию получат «старые» субсидианты — кому она была назначена до января 2019 года. Таких людей около 3,7 миллиона. Они должны получить помощь живыми деньгами за февраль уже в марте, в апреле — за март, в мае — за апрель. «Новые» субсидианты 2019 года (их около 100 тысяч) получат государственную помощь по старой схеме в виде взаимозачета (обязательный платеж и безналичная субсидия). Такой порядок выплат сохранится до окончания отопительного сезона 1 мая.

Какова цена вопроса?

В целом в бюджете на 2019 год на выплату субсидий предусмотрено 55 миллиардов гривен. Из них 20 миллиардов — на выплату в денежной форме (монетизацию). Для обеспечения выплат субсидий наличными в марте из госбюджета выделено 4 миллиарда гривен (по состоянию на 6 марта 2019 года). Домохозяйства получают живые деньги в размере назначенной им субсидии за февраль — в среднем 1681 гривню. Объем субсидий в каждом случае индивидуален, максимальный показатель составляет 24 тысячи гривен.

Где и как получить деньги?

Для пенсионеров

В Украине 70% получателей субсидий — пенсионеры. Им начали выплачивать субсидии живыми деньгами с 4 марта. Для этого не требуется дополнительной регистрации, субсидия приходит вместе с пенсией. Части пенсионеров — на те же банковские карточки, на которые они получают пенсию. А те, у кого нет банковских карточек, получают деньги на руки через почта-льонов «Укрпошти».

Для непенсионеров

Непенсионеры с 12 марта могут получить субсидию в любом отделении «Ощадбанка» (независимо от места жительства), имея при себе паспорт и идентификационный код. Чтобы не стоять в очереди, в банке советуют предварительно пройти регистрацию на официальном сайте oschadbank. uа или по бесплатному телефону контакт-центра 0−800−210−800 и самостоятельно выбрать ближайшее отделение, удобное время и дату. Также деньги можно будет получить ежемесячно переводом через систему «Ощадбанка» «Швидка копійка» или на текущий счет, открытый в этом же банке.

Если у субсидианта, не являющегося пенсионером, уже есть текущий счет в данном финучреждении, субсидия будет перечислена на него автоматически. «Ощадбанк» отправит sms о поступлении помощи (если активирована услуга sms-банкинга). Если счета нет, Минсоцполитики направит адресное сообщение о сумме назначенной субсидии и механизме ее выплаты через «Ощадбанк».

На что можно истратить монетизированную субсидию?

Если потребитель берег энергоресурсы и потратил меньше выставленной ему суммы, разницу можно истратить на любые свои нужды. То есть этими деньгами можно распоряжаться по своему усмотрению. Например, вы должны заплатить 600 гривен за коммуналку в феврале, а субсидии получили 1000 гривен. Значит, 400 гривен остатка можно потратить как угодно — оплатить другие счета или купить продукты.

Однако такое возможно, только когда отсутствует задолженность по оплате коммунальных услуг. Если получатель монетизированной субсидии возьмет деньги, но вовремя не рассчитается за предоставленные услуги и по состоянию на май 2019 года поступит информация о задолженности более 340 гривен, субсидия на новый период 2019—2020 гг. назначена не будет.

Что делать, когда субсидию выдали, а счет не пришел?

Еще до начала монетизационной программы компании-поставщики осуществляли учет начисленных субсидий на счетах потребителей и постепенно списывали эти средства в зависимости от объемов потребленных услуг. К началу марта, когда заработала монетизация субсидий, на счетах могли оставаться какие-то деньги. Поэтому при формировании сметы за февраль часть счета может быть погашена этими остатками, поскольку деньги начислялись конкретным людям.

Таким образом, если вы не получили счет, нужно обратиться в банк со старой платежкой, указать реквизиты, новые показатели счетчика — и заплатить разницу за фактически потребленный газ с учетом остатка субсидии на вашем счете. Это еще одно напоминание, что нужно следить за тем, что пишут в вашей платежке. Если там не указан остаток субсидии, следует обратиться в местное управление труда и социальной защиты или непосредственно в Минсоцполитики.

Как сэкономить больше?

Специалисты советуют прежде всего экономно использовать энергоресурсы. Выставьте более низкую температуру в квартире или доме, прикрутив газовый котел. Если есть такая возможность, используйте более дешевое топливо (дрова, торфяной брикет). Это позволит сэкономить деньги для установки энергоэффективных окон и дверей, утепления дома, замены старых лампочек на светодиодные, установки двузонного счетчика электроэнергии, с которым плата за ночное потребление вдвое дешевле. Начните с малого — как показывает практика, даже обычная бытовая дисциплина позволит серьезно сэкономить.

Меньше тратишь — больше получаешь!

Вывод очевиден: если хотите, чтобы от субсидии живыми деньгами оставалось больше на ваши нужды, нужно просто рационально пользоваться газом. Нет никаких норм потребления, которые будто бы следует выполнять, — это миф. Наоборот, чем меньше сжигаете газа, тем больше денег остается вам. И это отличная новость!

Больше информации о субсидиях на сайте teplo.gov.ua

Информация о газе, установке счетчиков и нормах потребления на сайте gazpravda.com.ua

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», министр социальной политики Андрей Рева объяснил, за что украинцев могут лишить субсидий.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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