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- 12:21 Новый президент Казахстана сразу поедет на переговоры к Путину
Новый президент Казахстана сразу поедет на переговоры к Путину
Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 3 апреля отбывает с официальным визитом в Российскую Федерацию.
«Главным пунктом программы пребывания главы государства станут переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Повестка дня встречи лидеров Казахстана и России содержит вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы», — сообщает пресс-служба президента Казахстана.
По итогам визита планируется подписание ряда двусторонних документов.
Отметим, что после своей отставки Назарбаев продолжает контролировать Казахстан, а Токаев является скорее номинальным президентом. О том какие процессы происходят сейчас в Казахстане читайте в материале «ФАКТОВ»: В Казахстане могут появиться свои «ДНР"-"ЛНР»: что происходит в этой стране после отставки Назарбаева.
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