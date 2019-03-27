Политика

В Казахстане могут появиться свои "ДНР"-"ЛНР": что происходит в этой стране после отставки Назарбаева

19 марта 78-летний лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев, правивший страной почти 30 лет (22 июня 1989 года он был назначен первым секретарем ЦК Компартии Казахстана), что для постсоветских стран (пока!) является рекордом, заявил, что покидает пост главы республики и передает власть председателю Сената парламента Касыму-Жомарту Токаеву. Однако уход Елбасы (в переводе с казахского «лидер нации», такой титул Назарбаев получил в 2010 году) с поста назвать настоящим сложно, поскольку он сохранил несколько ключевых должностей (главы Совета безопасности Казахстана, председателя правящей партии «Нур Отан», которая определяет состав Мажилиса, пожизненного члена Конституционного совета), позволяющих ему контролировать все стратегически важные направления и влиять на принятие любого решения. О возможных вариантах развития событий в Казахстане «ФАКТЫ» поговорили с Ермеком Нарымбаевым — казахским политиком и общественным деятелем, лауреатом премии «Свобода» 2010 года, Человеком года в Казахстане в 2010-м и в 2013-м, лидером оппозиционной партии «Шындык», проживающим сейчас в Киеве.

— Ермек, вы один из авторов лозунга «Назарбаев, кет!», вели борьбу за объявление импичмента президенту Казахстана. Цель, которую вы ставили, как бы достигнута. Испытываете ли радость?

— У многих ложное ощущение, что это якобы победа. На самом деле никакой победы нет, так как в нашей Конституции написано, что за Первым президентом до конца его дней сохранен ряд полномочий. Назарбаев по-прежнему обладает правом определять все главные направления внутренней и внешней политики страны. Фактически сейчас у руля два президента, причем оба пенсионеры: номинальный — Токаев, он родился в 1953 году, и теневой — Назарбаев, который на днях, согласно указу Токаева, стал еще и пожизненным сенатором.

— Сейчас звучит много разных версий о причинах «условно-досрочного освобождения», как его метко назвали журналисты, Назарбаева. Чем, по-вашему, это обусловлено?

— Подготовка к уходу началась в 2010 году, когда был принят Закон о Первом президенте. То есть он мог это сделать еще в 2011-м.

— Но почему именно сейчас? Что случилось?

— В первую очередь причины медицинские (российский политик Константин Боровой написал, что у Назарбаева рак простаты) и биологические (имею в виду возраст). Во вторую — желание не допустить варианта, когда преемник, которого он видит в этом кресле, придет к власти, а сам Назарбаев будет совсем дряхл или отправится в мир иной, и того съест окружение президента.

Старая гвардия очень сильна и способна поломать любой сценарий. В истории есть масса примеров. Мао Цзэдун (председатель ЦК компартии Китая, умер в 1976 году. — Авт.) оставлял преемника (Хуа Гофэна), но в схватке за власть победили приближенные Мао во главе с квартетом, в который входила жена Цзэдуна. Сталин тоже хотел оставить преемника. Он создал Президиум ЦК КПСС, существенно расширил его состав, причем младая поросль составляла половину. Но в день его смерти прошел пленум ЦК, в результате от этого президиума ничего не осталось, всех молодых разогнали и к власти пришла троица Маленков — Хрущев — Берия.

Вопрос преемника для любого руководителя государства всегда очень острый еще и потому, что его волнует участь собственной семьи, когда он останется не у дел или умрет. В Узбекистане после смерти Керимова (скончался в сентябре 2016 года. — Авт.) его семья была полностью отстранена от власти. С семьей Туркменбаши (Сапармурат Ниязов умер в декабре 2006 года. — Авт.) случилось то же самое.

Конечно, Назарбаева такое не устраивает. Поэтому наш изворотливый политический долгожитель избрал вариант, использованный Дэн Сяопином и аятоллой Хомейни. Сяопин ушел с поста за восемь лет до смерти, при этом остался председателем Военного совета КНР, который контролирует все силовые министерства, и расставил на ключевые должности верных людей. Хомейни в 1979 году создал Комитет аятоллы — высшие имамы контролировали всю власть.

Лишь Ельцин ушел окончательно, не оставив запасных аэродромов — ни в правящей партии, ни в Совете безопасности. Путин получил абсолютную власть.

— Наверняка свой шаг Назарбаев согласовал с ним.

— Скорее, консультировался. В любом случае мнение Путина могло повлиять на решение Назарбаева процентов, может, на десять. Главное для Путина, чтобы президентом у нас стал человек, у которого не будет прозападной ориентации. С другой стороны, его успокаивает, что Назарбаев укрепился во власти. Значит, будет преемственность внешней политики.

Наши отношения с Россией предопределяет география. Зависимость от нее у Казахстана очень большая, так как весь транзит в Европу и из нее проходит через территорию РФ.



* Ермек Нарымбаев: «Моя мечта — до конца своей жизни увидеть счастливый Казахстан»

— Что сейчас происходит в Казахстане? Люди потрясены, обеспокоены или им все равно?

— Думаю, процентов 70 рады уходу. Хотя известные аналитики объясняют народу, что реально Назарбаев никуда не ушел.

Сейчас для него задача номер один — чтобы преемник постепенно расправился с окружением, иначе для Назарбаева будет совсем плохой расклад. Путин же съел в свое время Березовского, Гусинского, Ходорковского.

С другой стороны, когда существует два центра власти, есть иная опасность — как бы сам преемник не выкинул чего. Возникает логичный вопрос: насколько долго номинальный президент будет терпеть пребывание в тесной шинели? В конструкции такого двоевластия заложена вероятность дворцового переворота против самого Назарбаева. Особенно если придет преемник из силовых структур. К сведению, два племянника Назарбаева — Самат Абиш и Кайрат Сатыбалды — поочередно были заместителями председателя Комитета национальной безопасности, у них серьезные связи в этих структурах. И Назарбаева это должно настораживать. Предательство со стороны силовиков вполне вероятно. В Египте в 1952 году переворот устроил средний командный состав — майоры и капитаны во главе с Насером.

Так что для Назарбаева желателен преемник типа дипломата Токаева (в 2011—2013 гг. занимал должность генерального директора отделения ООН в Женеве, был премьер-министром и министром иностранных дел Казахстана. — Авт.).

— Говорят, что Токаев интеллектуал.

— Ну это в сравнении с другими фигурами из окружения президента Назарбаева. Приведу только один факт из его биографии. Токаев в 1990-е годы участвовал в сдаче пограничных казахских территорий Китаю, Узбекистану, России, когда происходила делимитация и демаркация границ. Именно это стало причиной моего ухода из Казахстанского института стратегических исследований при президенте Казахстана. В 2001 году, когда началась сдача наших земель Узбекистану, я провел пресс-конференцию и громко хлопнул дверью.

Токаев — верный слуга Назарбаева и сейчас будет исполнять его волю. В силу своего возраста он не имеет амбиций. Значит, наверняка появится какой-то другой кандидат.

— Кто же им станет?

— Этого никто не знает. Какие выборы ни прошли бы сейчас в Казахстане, это будет лишь видимость. Наблюдателям из СНГ скажут: у нас пять кандидатов. Причем среди этих псевдосоперников будут и прикормленные псевдооппозиционеры (они есть в каждой тоталитарной системе).

— В Казахстане возможен Майдан?

— Попытка была в 2010 и в 2016 годах. И сейчас что-то такое надвигается. Мы, казахские активисты, которые находятся и в стране, и за рубежом, пытаемся через социальные сети организовать волнения. Наша цель — революция, но максимально мирная.

— Насколько сильна сейчас казахская оппозиция?

— В традиционном виде?

— Разумеется. Не такая, как Навальный в России.

— Регистрации реальной оппозиционной партии у нас нет. Я получил два тюремных срока — три года и пять лет — за попытку зарегистрировать оппозиционную партию (Нарымбаев отсидел по 4 уголовным срокам и 11 административным тюремным приговорам, в тюрьме дважды держал долгосрочную голодовку. — Авт.).

— Олигархат силен в Казахстане?

— Очень. Сегодня главный олигарх — Назарбаев. Это самый богатый человек в мире. Я это утверждаю.

— А Путин?

— Думаю, он богаче Путина.

К слову, если начнутся репрессии против олигархов, ситуация может неожиданно измениться. Думаете, у Дариги Назарбаевой (старшая дочь, председатель Совета парламента с 20 марта этого года. — Авт.) за 30 лет мало было трений с олигархами, несмотря на поддержку отца? И если вдруг равный среди равных окажется первым и начнет вспоминать старые обиды (плюс новые попытки рейдерства), обиженные олигархи, преследующие свои корыстные интересы, вольно или невольно станут усиливать ресурс оппозиции. Тогда революционные события ускорятся.

У нас много олигархических группировок. И каждая хочет получить свой куш. Так что в будущем не исключен вариант заговора и против самого преемника, если тот окажется слабым.

В любом случае схватка между окружением нового президента и окружением Назарбаева за место под солнцем будет многоходовая.

— Что-то нигде не нашла реакции Китая на уход Назарбаева.

— Официальный Китай, как всегда, молчит. В Астане есть прокитайское, пророссийское, проамериканское лобби. Это агенты влияния на уровне министров и иных высокопоставленных лиц, которые тоже включатся в игру за определение вектора внешней политики Казахстана на ближайшие десятилетия.

Назарбаев ушел внезапно. Причем в момент, когда внимание США и России приковано к Киеву. Он не решился сразу объявить досрочные выборы, ведь тогда вероятность вмешательства извне была бы намного меньше. Токаев будет сидеть до окончания президентского срока, то есть до апреля 2020 года. Вот эта зона нестабильности, которая растягивается на целый год, создает очень опасную ситуацию для Казахстана и для самого Назарбаева.

Безусловно, и США, и Китай, и Россия, и внутренние игроки (олигархи и оппозиция) будут влиять на выбор преемника. В последний момент может получиться, что Даригу (дочь Назарбаева называют в числе вероятных кандидатов на выборах. — Авт.) отодвинут в сторону и придет какой-то неизвестный полковник а-ля Путин, условно говоря. Назарбаева за такой период можно обработать серьезно. Окончательный выбор реального преемника он еще не сделал.

— Кремль не жалеет средств, чтобы расшатывать Украину изнутри. В Казахстане наверняка схожая ситуация.

— Одна из составляющих гибридной войны — провоцирование восстаний внутри страны.

Надо отдать должное Назарбаеву, он перенес столицу в Астану, ведь Алматы находилась в глухом углу, на стыке Китая и Кыргызстана. Перенос сыграл большую роль: снята угроза потери территориальной целостности в случае гибридного наступления России; произошел демографический сдвиг — в Северном Казахстане случился приток казахского населения со всех регионов и отток русских. Если раньше в Целинограде (прежнее название Астаны) соотношение казахов и русских составляло 30 процентов на 70, то сейчас казахов 95 процентов. Такая же тенденция в четырех самых ключевых регионах Северного Казахстана — Павлодаре, Усть-Каменогорске, Петропавловске, Костанае. А ведь в начале 1990-х многие россияне открыто называли Казахстан второй Россией. Были проявления открытого шовинизма по отношению к казахам.

Кроме казахизации столицы Назарбаев произвел казахизацию госаппарата и силовых структур. У нас при СССР традиционно казахов не допускали ни в ВДВ, ни в ракетные войска — никуда. То есть Россия начала постепенно терять свое влияние на кадры.

— А на умы? Я о российских пропагандистах Соловьеве, Киселеве, Скабеевой и остальных.

— Слава Богу, социальные сети начали это влияние нивелировать. Сейчас Казахстан активно сидит в соцсетях, а это очень на руку оппозиции. С помощью соцсетей была создана предтеча волнений в 2010 и 2016 годах (акции протеста охватили несколько областей; люди были против изменений в Земельный кодекс, позволяющих китайцам и другим иностранцам арендовать землю на срок до 25 лет, власть тогда была очень растеряна). Может, помогут и будущему Майдану.

Сейчас социальные сети стали головной болью для Назарбаева и силовых структур. Идет брожение в умах, хотя до массовых уличных протестов пока не дошло. Социальные сети так переработали наши мозги, что освободили от многих страхов и стереотипов. Рано или поздно случится взрыв.



* «Мировым узурпаторам и диктаторам стоит поучиться очень многому у Назарбаева», — считает казахский оппозиционер Ермек Нарымбаев

— В Казахстане возможно появление фейковых республик по типу «Л/ДНР»?

— Теоретическая опасность существует в четырех ключевых зонах, которые я назвал, плюс Уральск в Западном Казахстане, — продолжает Ермек Нарымбаев. — Там все оголено в военном отношении. Северный регион не имеет ни одной дивизии, ни одной бригады. У нас основное внимание сосредоточено на южных границах.

— Каков численный состав армии?

— Население Казахстана — 18 миллионов человек, армия (Сухопутные войска) — 20 тысяч.

— Для таких огромных территорий маловато. Дать отпор «вежливым человечкам» будет сложно.

— Вот об этом мы все время и говорим.

— У военных есть современное вооружение?

— Оно все советское.

— Переходим к другой теме. Расскажите о своем побеге из страны в 2016 году.

— Убегал в полном смысле слова. Через территорию Киргизии. Пришлось переплывать Чу — горную приграничную реку. Хорошо, что в среде пограничников процветает коррупция. Добирался в Украину из Бишкека через Турцию.

— Вы реально могли бы снова оказаться в застенках?

— Конечно. Мне запрещено было выезжать даже за пределы Алматы. Когда я в 2012 году вышел из колонии общего режима, (фамилия Нарымбаева значится в Государственном списке террористов/экстремистов Казахстана. — Авт.), через два дня уже выступал на митинге. Меня опять арестовали. Я находился под домашним арестом. Любая поездка в область закончилась бы тремя годами тюрьмы.

Все это время очень скучаю по Родине. У меня огромное желание помочь стране освободиться от этого режима, а мечта — до конца своей жизни увидеть счастливый Казахстан. Завидую украинцам, несмотря на все ваши проблемы.

Когда я оказался во Львове (до этого в Украине был лишь раз — накануне «оранжевой» революции на молодежном конгрессе в Крыму), два дня блуждал по его красивым улицам и музеям. И вдруг ощутил какую-то легкость — словно камень с плеч сбросил. Не мог понять, что это. Оказывается, просто слежки нет. Я ведь долгие годы постоянно жил в напряжении. Под окнами моего дома стоял фургон с подслушивающей спецаппаратурой. Убегая, оставил в квартире телефон (чтобы пеленгация не прекращалась). Потом сделал восемь кругов по окрестностям. Целая эпопея, короче.

— Родных не прессуют из-за вас?

— Вся моя родня живет в Астане. Они очень переживают и ждут меня. У меня престарелые родители, радуюсь каждому их звонку. Моя мама историк, отец композитор. Их книги отказываются печатать, все эфиры для них закрыты. Для моих детей, внуков, племянников, братьев, сестер исключена госслужба. Но это все мелочи, такое можно вытерпеть.

Знаете, я всегда считал должным продемонстрировать, что мне для Родины не жалко ничего. Если надо, готов пожертвовать сыном, скажем так. Я его всегда приводил на митинги, ставил рядом и давал ему флаг. Все видели, что, даже если сейчас что-то случится, мой сын вместе с людьми. У политиков же часто как происходит? Жирные коррупционные места — детям. А вот отправлять на передовую воевать…

— Вы сына отправили бы?

— Да. Иначе люди никогда не поверят, что вы искренне готовы сделать все возможное, чтобы страна стала счастливой.

— У Назарбаева три дочери, восемь внуков и пять правнуков.

— Еще есть и гарем.

— Да ладно!

— Это общеизвестный факт. Там и бывшая стюардесса, и мисс Казахстана. Все сыновья у него от младших жен.

— И всех надо содержать.

— При его миллиардах это не проблема.

— А жена Назарбаева жива?

— Да. Сидит в мягкой золотой клетке.

— Столицу Казахстана официально переименовали в Нур-Султан, что вызвало шквал насмешек и острот.

— Вот такое патологическое тщеславие. Даже Пхеньян в КНДР не стал Ким Ир Сеном. И у Брежнева такого желания при жизни не было.

По всей стране установлено двадцать монументов Назарбаева. Токаев недавно официально предложил наваять еще один. Видимо, это будет монументище. Но надолго ли? Помните кадры, как в 1991 году был снят с пьедестала памятник Дзержинскому на Лубянской площади в Москве? Если случится народная революция, у нас будет то же самое. Непопулярность Елбасы очевидна. И это при том, что официальные СМИ под его полным контролем. Если организовать в преддверии выборов участие оппозиции в теледебатах, от его «доброго имени» не останется и следа. У нас же развал по всем направлениям. Так что колосс рухнет по-любому. Это неизбежно.

Сейчас для Назарбаева сложный период. Представим ситуацию, если придет пророссийский кандидат, тогда Китай начнет поддерживать оппозицию. Если антироссийский, оппозиции начнет помогать Россия. Он эту шахматную партию должен понимать. К тому же следует учитывать, что ради популярности в народе преемник все равно будет совершать некий дрейф к какой-то демократизации. Пусть даже косметической.

Главное теперь для оппозиции (она в основном настроена ни прокитайски, ни пророссийски, а борется за независимость Казахстана), чтобы ситуация не вышла из-под контроля в плане угрозы вторжения России. Эта угроза очень реальна, если преемник станет вести антироссийский курс либо начнется наш Майдан. Россияне могут попытаться захватить Петропавловск, Павлодар и Костанай. Тут все будет зависеть от оперативности и смелости нового руководства, которое должно сработать на опережение.

— Судя по всему, в Кремле предстоящий расклад сил в Казахстане тоже превратился в серьезную головоломку.

— Однозначно. Путин, понимая, что Назарбаев стареет, эти вопросы задавал себе давным-давно. В Пекине и Вашингтоне — тоже.

После смерти Ислама Каримова и всей катавасии, которая началась, все сразу же стали спрашивать: «Что будет в Казахстане?»

Какие у нас грядут перемены, не знает никто. Может, все пройдет безболезненно, как в Чехословакии, Польше, ГДР. Может, случится кровопролитие. Хотя Назарбаев уже имеет опыт подавления митингов. 16 декабря 2011 года во время акции социального протеста нефтяников в Жанаозене Мангистауской области погибли 15 человек (людей разгоняли автоматными очередями), сотни были ранены и арестованы. Но он остался рукопожатным на Западе.

— Вдуматься только, Назарбаев полжизни был первым лицом государства.

— Расскажу, как его избрали президентом весной 1990 года. Об этом эпизоде мало кто знает. Даже в Казахстане.

В июне 1989 года Назарбаев стал первым секретарем ЦК компартии Казахстана. Спустя несколько месяцев возглавил парламент, состав которого должен был вот-вот обновиться. 24 апреля новоизбранные депутаты пришли на первое заседание. Они еще были мало знакомы, не успели пообщаться друг с другом. Но их заставили, причем до избрания председателя парламента, принять с ходу — без обсуждения! — закон о президенте и провести в тот же день его выборы. Они были безальтернативными (поэт Олжас Сулейменов снял свою кандидатуру). Так была предопределена судьба страны на три десятилетия.

Так что мировым узурпаторам и диктаторам стоит поучиться очень многому у Елбасы, которым всегда руководили жажда власти и жадность.

Ранее о причинах отставки Нурсултана Назарбаева и последующих геополитических изменениях мнением поделился эксперт-международник Илья Куса.

*В заголовке фото Getty Images



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