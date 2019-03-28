Трагедия в Кременчуге: спасая не умеющего плавать друга, двое парней утонули вместе с ним (фото)

Происшествия

В пятницу, 29 марта, в Кременчуге похоронят трех парней, утонувших в прошлое воскресенье в Днепре. Напомним, компания молодежи из пяти человек возвращалась с отдыха на острове Шаламай поздно вечером 24 марта. Приблизительно в 50−70 метрах от берега их лодка-«казанка» перевернулась. Что стало причиной трагедии, пока не известно. Лодка шла по фарватеру, на пути «казанки» не было ни коряг, ни камней.

Спастись удалось лишь 18-летней девушке. Выбравшись из воды в районе садового общества «Металлург», она сообщила о случившемся спасателям. И хотя поисковые работы начались практически сразу, живыми никого не удалось найти. По словам специалистов, в холодной воде человек может продержаться не более 10−15 минут.

Ребят искали долго. Родственники даже просили подключиться к операции владельцев дронов в надежде, что так удастся быстрее обнаружить тела, которые, как предполагали специалисты, могли оставаться на поверхности воды.

Но нашли их все же на дне. Первым с глубины 2,5 метра 26 марта было поднято тело 25-летнего Даниила Чемериса. На нем было две сумки, что указывает на то, что парень принял на себя груз кого-то из товарищей, которые, как можно предположить, пытались его спасти. Даниил, рассказывают его друзья, почти не умел плавать.

*Даниил Чемерис

Судя по всему, 24-летний Сергей Плахтыря и 26-летний участковый кременчугской полиции Дмитрий Липка пытались тащить на себе Даниила, не умеющего плавать, или забросить его на лодку, чтобы потом толкать ее к берегу. На это указывало положение тел на дне Днепра. Все трое были обнаружены практически рядом в том месте, где была найдена и перевернутая лодка. По предварительным выводам, они утонули в результате судорог мышц. Их тела нашли 27 марта.

*Поиски 18-летней девушки продолжаются

Узнав о гибели капитана полиции Дмитрия Липки, одноклассники написали: «Он был душой компании. Всегда лучезарный и улыбающийся. Очень харизматичный. Любимчик всех учителей и одноклассниц. Очень заботился о маме и всегда старался вести себя так, чтобы не расстраивать ее… Мы очень виноваты перед Димой… Он каждый год нас пытался собрать на встречу, но мы всегда были заняты…»

*Дмитрий Липка

«Сережа Плахтырь, как и Дима, был очень отзывчивым, добрым. Вместе они способны были в сложной ситуации прийти на помощь. Я всегда знала, что они храбрые ребята. Они доказали это в очередной раз — не оставили Данечку, который не мог плавать. Все они были вместе до конца… Таких друзей в наше время практически нет!» — сказала подруга утонувших Валерия Третьяк.

*Сергей Плахтырь

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на одесском пляже ветер снес в море коляску с ребенком. Мать прыгнула следом.

Фото с сайта «Кременчугской газеты»



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