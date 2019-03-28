Участника «Х-Фактора» посадили за убийство

Общество

Участника популярного вокального шоу «Х-Фактор» Ярослава Ромашова осудили за убийство. Как сообщает «Вісник Ч», молодой артист получил семь лет тюрьмы за убийство дедушки своей жены.

82-летней Николай Дворниченко скончался в Борзне Черниговской области в марте 2018 года. При вскрытии выяснилось, что дедушка умер от отека мозга. Также на его теле были выявлены ссадины, синяки на лице, переломы ребер и носа. Главным подозреваемым стал Ромашов.

Он вместе с внучкой погибшего Марией проживал в доме дедушки. Ярослав якобы избил старика по просьбе жены «успокоить» дедушку.

О Ромашове известно, что он родом из Донбасса, учился в Киеве. Молодой человек активно штурмовал талант-шоу, засветился в «Караоке на Майдане», «Україна має талант». В 2015 году он с песней Аллы Пугачевой «Отдыхай» выступал на «Х-Факторе», однако не прошел в шоу после прослушиваний. Игорь Кондратюк тогда представил парня, как артиста из категории «Вы ничего не понимаете».

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