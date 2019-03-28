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Деньги

Доллар за сутки подорожал почти на 20 копеек

16:42 28 марта 2019 141
Доллары США
Инф. «ФАКТОВ»

На пятницу, 29 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 27,24 грн/доллар, что на 16 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Американская валюта дорожает второй день подряд — на 28 марта официальный курс был зафиксирован на уровне 27,08 грн/доллар, что на 10 копеек выше, чем банковским днем ранее.

Тем временем minfin пишет, что доллар на наличном валютном рынке подорожал в покупке на 17 копеек и на 18 копеек в продаже. Евро повысился в покупке на 10 копеек и в продаже на 13 копеек.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», эксперты прогнозировали, что после некоторого подорожания, до конца марта на украинском валютном рынке ожидается умеренное снижение курса доллара на наличном рынке и его стабилизация на межбанке вблизи текущих уровней.

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