Политика

Зеленский и Тимошенко выходят во второй тур, — СМИ

Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко могут встретиться во втором туре президентских выборов. Такие результаты опроса, который проводился с 19 по 26 марта в двадцати четырех областях и столице Украины, предоставил Институт анализа и прогнозирования, сообщают УНН.

Согласно полученным результатам, среди тех, кто уже определился и намерен идти голосовать, — 29% за Владимира Зеленского, 18,7% — за Юлию Тимошенко и 16,5% — за Петра Порошенко.

Как отмечается в отчете Института анализа и прогнозирования, если бы выборы в Верховную Раду состоялись на следующей неделе, то среди тех, кто определился и будет голосовать, партия Владимира Зеленского «Слуга народа» и партия Юлии Тимошенко «Батьківщина» получают наибольшее количество голосов. За ними следует «Оппозиционная платформа — За життя». Замыкает четверку лидеров партия Петра Порошенко «БПП «Солидарность».

Опрос проводился методом формализованного интервью среди 2000 респондентов. Теоретическая погрешность — 2,2%.

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