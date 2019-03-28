Арестованного в Борисполе учителя-педофила подозревают в нападении на ребенка в Вышгороде (фото)

Происшествия

Педагога, арестованного по подозрению в развращении малолетних учеников в Бориспольском районе, проверяют на причастность к нападению на ребенка в Вышгороде. По информации прокуратуры Киевской области, мужчина с февраля 2018-го в течение года неоднократно развращал пятерых детей.

Потерпевшими признаны пять школьников 9−14 лет. Узнав о происходящем, их родители обратились с заявлениями в полицию, прямо указав на виновника, после чего было открыто уголовное производство, сообщили «ФАКТАМ» в областном полицейском главке. Поскольку речь идет о сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних, информацию о расследовании не разглашают и судебные заседания проводят в закрытом режиме. Какие именно развратные действия совершались, правоохранители не говорят, однако уточняют, что о полноценных сексуальных контактах речь не идет.

По информации «ФАКТОВ», подозреваемый Юрий З. работает завклубом в одном из сел Бориспольского района, ведет кружки и преподает историю и географию в школе соседнего села. На его странице в Facebook много фото и видео детских праздников, представлений театрального кружка, постов о том, как надо работать и общаться с детьми.

Как выяснили журналисты Obozrevatel, Юрий долгое время жил вдвоем с малолетним сыном — его жена с их дочерью давно живет с другим мужчиной, от которого родила еще одного ребенка, но муж почему-то не соглашается на развод. Многие сельчане и коллеги отказываются верить в то, что арестованный учитель мог совершить инкриминируемые ему преступления. Хоть он почти все свое время проводил с детьми, ничего предосудительного за ним не замечали, считали добрым и безобидным. В то же время жена Юрия рассказала журналистам, что тот «засматривался на подростков», даже пытался зазвать в гости соседского мальчика, а ее бил и выгонял с детьми из дома.

* Фоторобот вышгородского педофила, распространявшийся в 2016 году

Пока задержанному объявлено подозрение в развратных действиях относительно пятерых малолетних. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Однако, как стало известно «ФАКТАМ», его проверяют на причастность и к другим преступлениям. Так, еще в 2016 году в Вышгороде под Киевом в подъезде дома было совершено нападение на малолетнего ребенка. Тогда педофил также совершил развратные действия без полного сексуального контакта. И составленный правоохранителями фоторобот, а также приметы преступника почти полностью совпадают с фото Юрия З. Лишь предполагаемый возраст вышгородского педофила на несколько лет больше возраста Юрия.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киевской области задержали пенсионера, три года развращавшего малолетнюю соседку. А в декабре 2018 в Киеве было зафиксировано несколько случаев нападения неизвестного извращенца на школьников.

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