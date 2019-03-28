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Анджелина Джоли присоединилась ко вселенной Marvel и сыграет роль бессмертной колдуньи (фото)
Анджелина Джоли присоединилась к так называемой кинематографической Вселенной Marvel — американской серии фильмов о супергоероях, основанной на комиксах компании Marvel и разработанная компанией Marvel Studios. Об этом сообщает издания The Guardian. 43-летняя актриса, которая сейчас заканчивает работу над фильмом «Малефисента: Владычица тьмы» (продолжением истории колдуньи из сказки о спящей красавице), получила роль в будущей картине, которую будут создавать по мотивам комиксов «Вечные» (The Eternals). В них рассказывается о людях со сверхспособностями, которыми их наделили инопланетяне. Джоли, матери шестерых детей, достанется одна из центральных ролей. Возможно, она сыграет персонажа по имени Серси — воплощения соблазнительной колдуньи Цирцеи из древнегреческих мифов, которая фигурирует в «Одиссее» Гомера. Серси способна управлять космической энергией, создавать иллюзии, летать и изменять материю.
Работа над новым фильмом предположительно стартует в сентябре 2019 года.
Серси
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Анджелина Джоли в «ангельском облике» вышла в свет с четырьмя младшими детьми.
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