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Новости Зазеркалья: в зоопарке Красноярска медведи выбрали президента Украины
В России, где не видят собственных проблем, активно следят за событиями в Украине, особенно во время президентских выборов.
Так, в российском Красноярске работники парка флоры и фауны «Роев ручей» решили провести «выборы» украинского президента, где избирателями выступали медведи.
Как пишут «Известия», белой медведице Авроре предложили выбрать одного из трех кандидатов в президенты из числа лидеров гонки, прикрепив их фотографии к кускам сала.
По словам работников, медведица сначала обошла фотографии Порошенко, Тимошенко и Зеленского. В итоге она выбрала сало с портретом Владимира Зеленского.
Также в «выборах» поучаствовал бурый медведь Буян, которому предложили выбрать одну из трех тыкв с фотографиями кандидатов. Сначала он подошел к тыкве с портретом Тимошенко, которую укусил. Однако вскоре он передумал и выбрал тыкву с портретом Петра Порошенко, взял ее в зубы и унес.
Напомним, скандально известные российские актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин, которые неоднократно неуважительно высказывались об Украине и поддерживали аннексию Крыма, записали видео в поддержку кандидата в президенты Владимира Зеленского.
Как писали «ФАКТЫ», по результатам соцопроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 20 по 26 марта, лидеры президентской гонки остаются прежние. Владимира Зеленского готовы поддержать 17,8% опрошенных украинцев, Петра Порошенко — 11,7%, Юлию Тимошенко — 8,2%.
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