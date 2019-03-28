Украина

Президент Петр Порошенко заявил, что законопроект Государственной Думы РФ о непризнании выборов Президента Украины подтверждает настоящую позицию России и демонстрирует для чего она пыталась отправить своих наблюдателей на выборы в нашей стране. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, сообщили в Администрации главы государства.

«Я думаю, что это диагноз. Думаю, что это болезнь. Когда кто-то вносит в Государственную Думу РФ законопроект о непризнании выборов в Украине — это просто означает, что они думают, что это территория Российской Федерации. Они думают в идиологеме «единого народа», — сказал Петр Порошенко.

«У меня для них очень неприятное сообщение — Украина есть и будет суверенным, самостоятельным государством. И выборы будут определять украинский народ, а не Государственная Дума России», — подчеркнул Глава государства.

Петр Порошенко добавил, что Украина никогда больше не вернется ни в Советский Союз, ни в Российскую империю. «И независимость Украины будет гарантирована нашим членством в ЕС, нашим членством в НАТО. Гарантом суверенитета и независимости государства будет украинское войско, украинская армия, которую мы создали», — отметил он.

Также глава государства добавил, что пока Россия является для Украины страной-агрессором, российских наблюдателей в стране не будет. По его словам, этот законопроект демонстрирует истинную цель Кремля.

«Они, закрыв глаза, имели целью просто дискредитировать эти выборы. И позиция Президента Украины, мое четкое поручение Министерству иностранных дел, что мы не пустим — пока Россия является страной-агрессором, пока Россия оккупирует украинские земли ни одного русского наблюдателя на украинских выборах не будет. Услышьте это, уважаемые и не уважаемые члены Государственной Думы России», — подчеркнул глава державы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», СМИ заявили о том, что основными достижениями Порошенко на посту президента Украины стали модернизация армии, создание антипутинской коалиции, безвиз, Томос и создание фундамента для роста уровня жизни.

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